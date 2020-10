Előrelépés a vízimalom ügyében

A város rövid távú fejlesztési terve volt az egyik legfajsúlyosabb programpont a képviselő-testület legutóbbi ülésén.

Kamatmentes hitel

A tervet pontosították, bővítették, és eldőlt, hogy más településekhez hasonlóan Gúta is él a pénzügyminisztérium által felkínált kamatmentes hitel felvételének lehetőségével. Kiderült, hogy összesen 215 ezer eurónyi részadó hiányzik a vírusjárvány miatt. „Ezt felvehetjük hitelként, az összeget év végéig kell elkölteniˮ – mondta el a lényeget Horváth Árpád (MKP) polgármester, majd hozzátette, ennek értelmében a város tartalékalapjához nem nyúlnak hozzá, a kölcsönt pedig 2024-től négy éven át kell majd részletekben visszafizetniük.

Felújítás és parkoló

A beszámolók szerint Gúta hitelképességének nem ártott túlságosan a járvány, ráadásul az előzetesen javasolt 650 ezres hitelkeretet végül Halász Béla független képviselő javaslatára további 150 ezerrel megemelték. A rövid távú fejlesztési terv új tételekkel gazdagodott, többek között Németh Iveta (független) révén a Gőgh Kálmán Stadionnál található közösségi helyiségek felújítására, vagy Forgács Attilának (Progresszív Szlovákia) javaslatára egy szennyvízszállító teherautó megvételére is sor kerülhet. A polgármester többek között elmondta, a fa- és az acélhíd közötti töltésszakasz kerékpárúttá váló alakítására is szántak pénzt. Eldőlt az is, hogy a művészeti alapiskolával szemben található, mintegy két tucat gépjármű leparkolására alkalmas parkoló kiépítése is megvalósulhat.

A vízimalom ügye

A talán a legnevezetesebb gútai látványosságnak számító vízimalom ügyében viszonylag nagy egyetértés volt az ülésteremben. Mint ismeretes, a Vízimalom Társulás által működtetett objektum malomkerekét a nyár elején eltávolították, mivel már nagyon rossz állapotban volt. A felújítás azonban nem kis anyagi tételt jelent, bruttó 28 ezer euróra van szükség a munkálatok szakszerű elvégzéséhez. Horváth Árpád arról számolt be, hogy a Ľubomír Augustínnal, a társulás elnökével folytatott tárgyalásokat és a nyilvános megbeszélést követően arra a következtetésre jutottak, hogy a város és a polgári társulás a jövőben hajlandóak közösen működtetni a malmot. „Belátták, hogy itt egy nagyobb befektetésre, pénztőkére van szükségˮ – mondta a polgármester. Hangsúlyozta, senki nem akarja tőlük 30 év munkáját elvenni, majd hozzátette a telekrendezés – amelynek értelmében a „Dögösˮ névre keresztelt terület a város tulajdonává válik – eredményez egy olyan helyzetet, amely által a két szubjektum egy új polgári tárulást hozhat létre. Az üzemeltető társulás a malomkerék felújítására 5000 eurós pénzcsomagot kért a várostól. Az év végéig tartó nyilvános gyűjtés során eddig csak a teljes összeg bő tizede, vagyis több mint 3000 euró jött össze. Valamennyi képviselő jóindulattal tekint az ügyre, konszenzus volt abban, hogy lehetőleg még ebben az évben folyósítsák a kért összeget. Lengyel István (független) képviselő erről módosítási javaslatot is beterjesztett, októberben születne döntés az átutalásról, s ha ennek nem lesz akadálya, a támogatást az idei év költségvetéséből folyósítanák. Samu István (független) arról beszélt, hogy határidőt kellene szabni az új, közös társulás alapszabályának a kidolgozására. Végül a testület azt is elfogadta, hogy novemberre készüljön el egy vázlat az új társulás létrehozásának formális körülményeiről, amelyről később tárgyalhatnak a bizottságok is. Horváth Árpád további információként azt is elmondta, januárban vagy februárban kerülhet terítékre a „Dögösselˮ kapcsolatos területcsere kérdése. A jelek szerint tehát a következő hónapokban pontosan eldőlhet a gútai malom felújításának ütemterve.