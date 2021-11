VIDEÓ: Elő a gumicsizmákkal, új aszfaltburkolatot kapott a járda

Annak ellenére, hogy a város vezetése a tulajdonjogi problémákra hivatkozva hosszú éveken át nem tudta felújítani a szóban forgó szakaszt, hónapokkal ezelőtt mégis megjelentek rajta a munkagépek. A valamivel több mint fél kilométer hosszú szakasz régi, szétvert burkolatát marógépek segítségével távolították el még október végén. Az út új szélköveket és teljes hosszában új aszfaltburkolatot kapott.

„Idén a téhányi híd és a Gajda-forrás közötti szakasz befejezése volt a prioritás, jövő éven pedig hozzáfogunk a forrás és a Ryba üdülőközpont közötti sétány felújításához is. Egyébként idővel a most felújított szakaszt is csak a gyalogosok fogják használni, az autósok már nem. Még az éven szeretnénk befejezni a közmegvilágítás megoldását is. A munkát a kassai magisztrátus fedezi”