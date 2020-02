Elnapolták a reszocializációs intézet ügyének megtárgyalását

A megyei önkormányzat két évvel ezelőtt vetett véget az együttműködésnek, 2018-ban szerződést bontott a reszocializációs központtal, és megvonta az anyagi támogatást az intézménytől. A két épület közül a felmondási idő letelte után egyikből kiköltözött a Čistý deň, a másik épület miatt azóta pereskedik a két fél.

Nagyszombat megye kitart amellett, hogy a reszocializációs központ jogtalanul használja az épületet, ezzel megsérti a megyei önkormányzat tulajdonjogait.

Jozef Viskupič (OĽaNO) megyeelnök arról tájékoztatott, hogy a csütörtöki tárgyaláson elődje, Peter Tomeček is vallomást tett. „A Čistý deň jogi képviselői tanúként hívták be a tárgyalásra Peter Tomečeket. 2005-ben ő kötött bérleti szerződést az intézménnyel. Ma a reszocializációs központ jogi képviselője, Zuzana Tománková nagyon részletesen beszélt a 15 évvel ezelőtt történt szerződéskötés részleteiről. Számunkra ez azért is érdekes, mert amikor 2016-ban erről kérdezte őt az azóta meggyilkolt Ján Kuciak újságíró, semmilyen konkrétumra nem tudott visszaemlékezni. Ma viszont, paradox módon a szerződéssel kapcsolatos olyan kérdésekre is pontosan tudott válaszolni, amihez már nem férhet hozzá” – fejtette ki Jozef Viskupič.

A bírósági tárgyalás május 21-én folytatódik. A bíróság a Čistý deň által beadott keresettel foglalkozik, amelyben az intézmény arra kéri a bíróságot, mondja ki, hogy az épület tulajdonosa a reszocializációs intézet, ezért nem lehet kiüríteni, ahogy a megye követeli.

A Čistý deň által egykor használt galántai épületek egyikében a megye új, szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményt működtet.