Elkezdődött a segédanyagok gyártása a távoktatáshoz

Pozsony/Farkasd | Az oktatásügyi miniszter felhívására a farkasdi alapiskola igazgatójának közreműködésével magyar nyelvű videók is készülnek a távoktatásban részt vevő tanulóknak segítségül.

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter november közepén tett közzé felhívást egy olyan projekt elindításáról, amelynek segítségével a pedagógusok az egész országban bekapcsolódhatnak az EDU TV videósorozatának elkészítésébe.

150 videó készülhet

„Filip Mónika államtitkár asszonynak és a nemzetiségi oktatásért felelős főigazgatóságnak köszönhetően a nemzetiségi iskolák sem maradnak ki a projektből. 150 rövid, 10–15 perces videofelvétel készítését tervezzük a magyar tannyelvű alapiskolák matematika- és magyarnyelv-oktatásához (84 és 66 tanóra/videó), valamint 50 videofelvételt a ruszin nyelv oktatására. Az így feldolgozott tananyag olyan helyzetben szolgálhat segédanyagként, ha az iskola bezárásra kényszerül, vagy a tanuló megbetegszik. Lehetőségeinkhez mérten a nemzetiségi iskolák részére a 6. osztályos tananyagot dolgozzuk fel és készítünk róla videofelvételeket” – tudtuk meg Gajdács Mónikától, a szaktárca nemzetiségi oktatásért felelős főigazgatójától. Kifejtette, a megfelelő pedagógusok megkeresésében Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke, Keresztesi Ildikó, a minisztérium külső munkatársa és Horváth Géza tanár úr segédkezett.

„Ők ajánlották a pedagógusokat, akikkel kapcsolatba léptünk, de ha akad még olyan, aki szívesen kipróbálná magát valami újban, szeretne segíteni az említett videók készítésében, jelentkezhet egy rövid, bemutatkozó videofelvétellel a https://edutv.iedu.sk/ oldalon” – fogalmazott Gajdács Mónika. Lassan összeáll a munkacsoport, melynek tagjai a főigazgató szerint nagyon rugalmasan állnak a feladathoz. A matematikához készülő segédanyag terve azonos a szlovák iskolákéval, ezekből az érdeklődő pedagógusok kiválaszthatják azokat a tanórákat, amelyeket szívesen letanítanának. A videókban tömören, a gyermek érdeklődését fenntartva magyarázzák el az adott tananyagot a kamerák előtt a minisztérium stúdiójában, gyerekek jelenléte nélkül.

Készül a tematikus terv

„A magyar nyelv oktatásához is készül már a tematikus terv, amelynek összeállítására a bejelentkezett gyakorló pedagógusok tettek javaslatot. A videofelvételekhez, amelyek valójában a törzsanyagot fogják tartalmazni, a megadott sablon szerint feladatlap is készül, amely a visszacsatolást biztosítja azon tanár és diák( ok) számára, akik az elkészült videofelvételeket majdan beiktatják a tanítási-tanulási folyamatba. A tervek szerint mindenki számára elérhetők lesznek a kész videofelvételek a minisztérium honlapján” – részletezte.

A videók készítésére még lehet jelentkezni, a tematikus terv kidolgozása is folyamatban van még, és legkésőbb januárban elkezdik a videók készítését, forgatását is. A pedagógusok nemcsak videó készítésére jelentkezhetnek, hanem értékelőszakmai konzulensnek is, akivel konzultál a videóban szereplő pedagógus az óra előkészítése közben, s ő értékeli az óravázlatot, hogy az megfelelő-e a feljátszáshoz. Keresztesi Ildikó, a farkasdi magyar tannyelvű alapiskola igazgatója egy ideje ötleteivel segíti az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főigazgatóságának munkáját.

„Nagy örömmel tölt el, hogy végre teret kaptak a szlovákiai magyar iskolák arra, hogy az oktatási rendszerben a magyar gyerekek is hozzájuthassanak a tananyagokhoz ilyen formában is. Konkrétan a magyar nyelvet és irodalmat emelem ki, mert ilyenre még soha nem volt példa. Rendkívül pozitív, hogy már nemcsak beszélünk róla, hanem a tettek mezejére léptünk. Igenis vannak közöttünk olyan pedagógusok, akik nagyon szívesen elvégzik ezt a feladatot, csak a lehetőségre vártak, amely végre megérkezett, így azonnal ki is használjuk” – értékelte az igazgató.