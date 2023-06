Elindult a Dunaradvány és Neszmély között közlekedő komp (GALÉRIA+VIDEÓ)

A hivatalos átadó helyszíne ugyan a neszmélyi oldalon volt, előtte azonban a dunaradványi kikötőnél is megtekintette a helyszínt Balík Péter beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter – közösen Branislav Becíkkel, Nyitra megye elnökével, valamint a környék polgármestereivel, akikhez csatlakoztak a Szövetség Nyitra megyei frakciójának képviselői is. Púchovský Ľubomír (független) dunaradványi polgármester emlékeztetett, az alapötlet annak idején a Hídverő Társulástól származott. Ő maga úgy gondolja, a komp elsősorban a helyiek életét teszi könnyebbé és kényelmesebbé.

A nap folyamán többször elhangzott, hogy a Dunát átszelő kompjárat a szlovákiai oldal ingázóinak óriási könnyítést jelentenek majd, hiszen a két part közti mintegy 50 perces távolságot nagyjából 10 percre csökkenti. Nagy Péter – aki a fejlesztés szlovákiai partnerének, az Ister-Granum EGTC-nek az igazgatója – elmondta, hogy a munkájukat jelentősen megnehezítette a Covid, valamint az építőanyagok drágulása is, ám végül sikerült rendben befejezni azt.

A dunaradványi szemlét követően a neszmélyi oldalon nem sokkal dél előtt kezdődött el a hivatalos átadó. Balík Péter többek között arról beszélt, sokan panaszkodnak arra, hogy túl nehezen használhatóak fel az európai alapok által biztosított források, amit ő személy szerint meg is ért. Hozzáfűzte, a kompnak köszönhetően viszont a lakosok most ténylegesen érezhetik, hogy miként is hasznosulnak a gyakorlatban ezek az alapok. „Dél-Szlovákiában, Nagykürtösön születtem. A kormányban közösen minden kollégámmal azon dolgozunk, hogy szülőföldünket, Szlovákiát előremozdítsuk. Én magam inkább a gulyáslevesen nőttem fel, mint a galuskán. A bor mellett pedig hamarabb éneklem a Száz forintnak ötven a felét” – fejtegette, majd arról is beszélt, hogy nagyon jól tudja, milyen problémákkal szembesülnek a határvidéken élő emberek, a két ország közti jószomszédi viszonyt pedig teljességgel alapvető dolognak nevezte.