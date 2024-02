Elhunyt Győry Szilveszter, a Rózsák Atyja

A rózsák nevei

Győry Szilveszter élete során több száz különleges rózsafajtát nemesített és nevezett el. Azokról az emberektől, illetve tárgyakról nevezte el őket, akik és amik nagyon fontosak voltak számára. Így lett saját rózsája lányának, Tündének, fiának Attilának és szeretett unokáinak, Sárának, Imolának és Anna Borókának. Sőt, menye, Andikó és veje Gyuszi is saját rózsákkal büszkélkedhet. Az általa nemesített rózsák neveinek listázásakor további családtagokra, életének meghatározó személyiségeire, településeire is derül fény. Így kapott rózsát többek között egy nagyszombat megyei püspök, egy költő, vagy egy gőzhajó is.

Élet a hajón

Életének meghatározó szakasza volt az a 40 év, melyet hajózással töltött, hajógépészként. A kedvenc gőzhajójáról elnevezett rózsája arra az időszakra emlékeztette, amikor embert próbáló körülmények között dolgoztak. „Elképesztő volt a szellemi tudása, a memóriája, s lám – egykori iparistaként – külön bejáratú belépése volt a gépek világába, szószerint értette a gépek nyelvét, s miközben ménkű nagy hajómotorokat bütykölt hajógépészként, filozófiát olvasott, s a versek világában lazított” – olvasható fia, Győry Attila, dunaszerdahelyi író, könyvterjesztő búcsújában közösségi oldalán.

Szenvedélyes kedvtelés

Győry Szilveszter a rózsák gyűjtése és nemesítése mellett különleges fűszerek, zöldségfélék szakértője és termelője is volt. Saját bevallása szerint csupán „kedvtelésből” foglalkozott rózsákkal, azonban több mint 700 fajta rózsát jegyez, ami az országban a legtöbb fajtát számláló magángyűjtemény. Neki köszönhetők az első szlovákiai nemesítésű talajtakaró rózsák.

Tovább él Dunaszerdahelyen

A dunaszerdahelyi Rózsakert kialakításáról még 2016-ban született döntés, amikor is Antal Ágota független képviselő a Rózsaligetben kialakítandó 17 áras területet kertté alakítására tett javaslatot a város képviselő-testülete előtt. Indítványozta, hogy az addig füves területet Győry Szilveszter saját rózsáiból ültessék be, melyek mellett padokkal és járdával tegyék még kellemesebbé az ottlétet. A projekt megvalósult, azóta több mint 150 fajta, saját nemesítésű rózsát ültettek ide Győry Szilveszter gazdag gyűjteményből. A szemet kápráztató, évről-évre növekvő színpompás rózsák rikító szépségükkel azóta is nagy örömet okoznak az arra járóknak és okoztak gondozójuknak egyaránt.