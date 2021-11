Elhalasztották a kis Dorina műtétjét a vírushelyzet miatt

Dorina koraszülöttként jött a világra, számos súlyos betegséggel és rendellenességgel küzd, nyitott szájpadlással, látásproblémákkal született és a kis tüdeje sem fejlődött ki rendesen. Soóky Melinda, a kis Dorina édesanyja rendkívül hálás azért, hogy az olvasóink támogatják a kislány kezelését. Szerényen berendezett bérlakásban, gyermekgondozási segélyből élnek. Gégemetszést kellett elvégezniük az orvosoknak a kislányon és gyomorszondán keresztül eteti az édesanyja. A koronavírus idején azt tanácsolták neki a szakorvosok, hogy lehetőleg maradjon az otthonuk biztonságában a kislánnyal. A korrekciós szájpadlásműtétre azért vártak – várnak olyan nagyon, mert a beavatkozás a kislány további gyógykezelésére, felépülésére nyitott volna lehetőséget. A mínusz tíz dioptriás szemüveget viselő kislány még sosem kóstolt valódi ételt, és a beszédkészségét sem fejleszthették. Édesanyja bízik abban, ha késve is, de hamarosan megvalósulhat a műtét és megkezdhetik a további fejlesztéseket. Melinda elmondta, vannak olyan egészségügyi eszközök, melyek elengedhetetlenek a kislány gondozásához, ezeket évente egyszer vényre kapja, ha meglátogatja a szakorvost. Van úgy, hogy a család rendkívül szerény bevételéből állja ezeket a kiadásokat is, ha sürgősen szüksége van új csövecskékre, fertőtlenítő szerekre. Az érsekújváriak kupakgyűjtéssel támogatták a családot, lapunk olvasói eddig több mint 2600 eurót juttattak el a kis Dorina transzparens számlájára, és megszólított bennünket, támogatta a családot a Carissimi ninprofit alap is. Az adományozók neve itt megtalálható: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2602066823. A transzparens számlaszámon továbbra is támogathatják a kis Dorinát: SK42 8330 0000 0026 0206 6823.



Az olvasóink által összegyűjtött pénzt hamarosan, Mikulás napján adjuk át személyesen Dorinának és az édesanyjának.