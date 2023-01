Életét vesztette a Bódva folyóba esett két és fél éves szepsi kislány

A rémisztő szerencsétlenségre mindössze néhány órával ezelőtt került sor a Kassától mintegy harminc kilométerre található Szepsiben. Az eddigi információk szerint miután a kislányt kimentették a folyó vízéből, mentőhelikopterrel szállították át a kassai Egyetemi Gyermekkórházba. „Mentőszolgálatunk kassai legénységét a ma délelőtti órákban riasztották a Szepsiben található romatelep mögötti területre, ahol egy kislány a Bódva folyóba csúszott. A sürgős felszállás után a legénység a célállomás felé vette az irányt, ahol a mentősök már a helyszínen tartózkodtak. A 2,5 éves gyermek szív- és légzésfunkciós újraélesztésen esett át, amelyben a légi mentősök is segítettek. A gyermeket ezután a mentőhelikopter fedélzetén mesterséges tüdőlélegeztetésre kapcsolták, és azonnal átszállították a kassai Egyetemi Gyermekkórházba, ahol folyamatos újraélesztés mellett átadták az Aneszteziológiai és Intenzív Gyermekosztály orvosainak gondozásába” – közölte lapunkkal Zuzana Hopjaková.



Az, hogy pontosan hogyan került a kislány a folyó vizébe, egyelőre nem derült ki, azonban néhány helyi lakos elmondása szerint a gyermek egyedül, szülei nélkül tartózkodhatott a folyó közelében. Lapunk értesülése szerint a vízbe esett gyermeket ketten is látták, ahogy sodródott a folyó vízében. Egyikük, a szepsi Csemer Adrián a vízbe ugrott, hogy segítsen neki. „Épp vízért indultam, és hallottam, ahogy kiabálták a helyiek, hogy egy kislány a folyóba esett. Én rögtön szaladtam a folyóhoz, bementem érte és a kezembe vettem. Nem sírt. Ezután a tűzoltók is megérkeztek, elvették tőlem. Én sajnos már nem tudtam neki segíteni. A sodrás erős volt” – mondta a helyszínen tartózkodó Szepsi TV stábjának a helyi fiatalember, akik sokan azonnal hősnek tituláltak. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott információk szerint a vízbe esett, később életét vesztett kislánynak egy négy éves nővére volt. A két gyermeket édesanyjuk egyedül nevelte. A gyermek elhalálozását a Kassai Kerületi Rendőrparancsnokság is megerősítette. „A baleset pontos körülményeinek felderítése érdekében vizsgálatot indítottunk” – zárta Jana Mésárová rendőrségi szóvivő.