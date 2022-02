Élelmiszercsomagot vitt az ukrán határra Tomi Kid

Kovács Tamás kollégáival indult el pénteken a nagyszelmenci gyalogos határátkelőhöz, hogy segítsen a bajbajutottakon. „Azt az információkat kaptam, hogy vannak olyanok a menekültek között, akiket várnak Szlovákiában, de vannak olyanok is, akik nem tudják, hová mehetnének. Nagy autóval indultunk el, hogy ha valakinek szüksége lenne rá, akkor hazahozhassuk és valamennyi időre elszállásoljuk őket. Felkészültünk rá, hogy ha jönnének anyukák gyerekekkel, azokat befogadjuk. Két taksonyi ismerősöm ajánlotta fel ezt a segítséget és a Tomi Kid Akadémia mellet is tudunk nekik szállást adni” – mondta el Kovács Tamás úton a határ felé. Hangsúlyozta, mindig szívesen segít másokon és örülni fog, ha mások is úgy döntenek, csatlakoznak a kezdeményezéshez.

