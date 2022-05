Elégedettek a beíratási eredményekkel Léván, ahová végül 13 ősztől iskolaköteles gyereket írattak be a szülők, hét lányt és hat fiút. Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula Alapiskola igazgatója elmondta, utolsó magyar bástyának számítanak ebben a térségben, a lakosság számarányának ismeretében elégedettek a beíratási eredményekkel.

Jelenleg 16 elsősük van, és az idei tanév végén 10 kilencedikes ballag el. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Léván 30 974 lakos él, ebből 2644 magyar, ami már csak 8,27 százalékos arányt jelent. 2001-ben Léva lakosságának 12,23 százaléka volt magyar.

Tizenöt százalék alá a második világháborút, az iparosítást követően az ötvenes-hatvanas években csökkent a magyarság aránya a városban. A Juhász Gyula Alapiskola az évek során regionális magyar iskolává vált. Lőrincz Katalin tájékoztatása szerint Vámosladányból (Mýtne Ludany), Fegyvernekről (Zbrojníky), Nemesboriból (Bory), Óbarsról (Starý Tekov) is lesznek tanulóik, öt gyerek érkezik a helyi magyar óvodából és néhányan a lévai szlovák óvodákból. A fegyverneki Barnabást pénteken íratták be a járási székhely egyetlen magyar alapiskolájába. A kisfiú édesanyja Molnár Réka elmondta, Léván dolgozik, de nem csak emiatt esett a választásuk a Juhász Gyula Alapiskolára. Más iskolába is ellátogattak, és úgy gondolják, hogy jól döntöttek. Fegyverneken csak szlovák nevelési nyelvű óvoda működik, ám az édesanya úgy véli, előnyt jelent a leendő elsős számára, ha már óvodás korában elsajátítja a szlovák nyelv alapjait. A leendő elsősök osztályfőnöke Kovács Barnabás lesz, nevelőjük Baran Ivett, aki a beíratásra csodálatos zenei birodalmat varázsolt az érkezők számára.

Léván a beíratás előtt, még márciusban regionális családi napot tartottak a Rákóczi Szövetség támogatásával a Magyar Iskolaválasztási Program keretében, amelyen mintegy kétszázhúszan vettek részt. Köztük Petrovay László, a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programokért felelős igazgatója és munkatársai, valamint Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke és Ján Krtík, Léva polgármestere. Jelen voltak a Barsi egyházmegye lévai régióbeli lelkészei, a katolikus egyház térségbeli plébánosai, a lévai társadalmi, kulturális és civil szervezetek képviselői, a helyi óvodát és iskolát látogató családok. A rendezvényen és a beíratáson is szó volt arról, hogy ősztől a Rákóczi Szövetség iskolabusz programja jóvoltából a lévai alapiskolának is lesz saját, kilenc személyes kisbusza, amely a környező községekből szállítja a tanulókat a központi magyar iskolába.

Még január végén tájékoztattuk lapunk olvasóit arról, hogy ősztől tizenhat iskolabuszt helyeznek üzembe azokban a magyar tannyelvű alapiskolákban, amelyek egy idő óta regionális gyűjtőiskolaként szolgálnak. Nagyszarva, Hetény, Nagysalló, Léva, továbbá Ipolyság, Ipolyvisk, Ipolynyék, Ipolybalog, Ipolyvarbó, valamint Losonc, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Bodrogszerdahely és Nagykapos részesül ilyen jellegű támogatásban.