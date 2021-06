Elég felnőtt a rendőr, ha 18 éves ?

Hét évvel ezelőtt emelték 18-ról 21 évre a rendőrség kötelékébe lépés korhatárát, azzal az indoklással, hogy egy felelősségteljes, specifikus jogkörrel járó hivatás, amelynek teljesítéséhez nemcsak fizikailag, de szellemileg és erkölcsileg is érett egyénekre van szükség. A döntés miértjének megvolt a rációja, csupán a gyakorlatban azt is eredményezte, hogy a rendőrség elveszítette a végzős középiskolásokat. Az egyébként is meglevő rendőrhiányt ez még tovább növelte. Pozsonyban és a Dunaszerdahelyi járásban az elmúlt 15 évben tartós rendőrhiány alakult ki. Sőt, a helyzet az évek múlásával egyre romlik. Ehhez nem kis mértékben az is hozzájárult, hogy az alacsony rendőrfizetéseket hosszú évek óta nem valorizálták, ami szintén rontott a hivatás attraktivitásán. Egyelőre törvénytervezetről van szó, amely a korhatár csökkentése mellett azt is tartalmazza, hogy a rendőrök egyenruháján ne legyen többé feltüntetve a rendőr teljes neve, csupán a szolgálati száma, amelynek alapján viselője szintén azonosítható.

A rendőrfelvételi

Mivel az akut rendőrhiány általános lett, az egész országra kiterjedt, pár évvel ezelőtt bevezették az úgynevezett kadét intézményt, ami előkészítő a teljes értékű rendőri hivatáshoz. Ide 18 éves kortól lehet jelentkezni, sikeres érettségi után. A felvételi feltételei valamivel könnyebbek, mint azoknak, az úgynevezett rendes, 21. életév utáni rendőrkiképzésre jelentkeznek. Ám a 12 hónapos tanulás és képzés után meg kell felelni a szigorított feltételeknek, ha a rendőrállomány részévé szeretne válni a kadétjelölt. Hat sportágban kell helytállni a jelentkezőknek: a felülésben, 100 méteres futásban, úszásban, helyből ugrásban, saját testük felhúzásában a nyújtón, és az úgynevezett Cooper-teszt, amely azt értékeli, hogy 12 perc alatt milyen távot képes a jelölt lefutni. Nullától tíz pontig értékelik az egyes teljesítményeket, és minden sportágban muszáj legalább 1 pontot szerezni. Ha csak egy sportágban nulla az eredmény, bukik a jelölt. A sikeres felvételizők számára az egyéves képzés érettségivel végződik, közlekedésrendészet, közrendvédelem, jog és kriminalisztika tantárgyakból.

A tesztek csapdája

Elvileg bárki jelentkezhet felvételire, a felső korhatár az eredeti 35 évről 38–39 éves korra tolódott ki. Negyedévenként lehet jelentkezni, és az első tájékoztató beszélgetést a járási rendőrkapitány végzi. Utána következnek a különböző tesztek, amelyek közül a magyar anyanyelvű jelentkezők számára a legnagyobb buktát és egyidejűleg sajnos rostát is a pszichológiatesztek jelentik. Nem az alkalmasság a gond, hanem a nyelvismeret. A jelentkezők közül sajnos sokan azért esnek ki, mert nem értik a szlovák nyelvű kérdéseket, feladatokat és kifutnak az időből.

- Somogyi Tibor felvétele

Mindenki pénzből él

Még a rendőr is pénzből él. A rendőri fizetések tartósan alacsony szintje is befolyásolta a rendőrhiány kialakulását. Nyolc év pangás után, 2019- ben emelték először a rendőrök fizetését 10 százalékkal. 2020-ban további 10 százalékkal. Így a néhai 650 euró körüli kezdőfizetés kb. 1000 euróra emelkedett. A rendőrállomány létszáma növekedésének az sem segít, hogy a kormánykoalíció latolgatja a rendőri végkielégítés megszüntetését, amely 25 leszolgált év után jár. „Felfoghatatlan, hogy 4 év parlamenti képviselőség után jár, de a rendőrségnél leszolgált 25 év után megkérdőjelezhető lehet ez a jutalom” – mondta keserűen Both Péter.

Jó vagy rossz tervezet

„Ez a kadétrendszer jól működik, nem változtatnék rajta. A rendes rendőri szolgálat megkezdéséhez helyesnek tartom a 21 éves korhatárt, hiszen egy hivatásos rendőrnek jogszabályilag megalapozott döntéseket kell hoznia, amire a tanultakon túl érett személyiségre van szükség. A teljes név kiiktatását az egyenruháról viszont helyesnek tartom. Ezzel valamivel védettebb lesz a rendőr magánszférája, hiszen a szolgálati száma alapján, amely továbbra is látható lesz az egyenruháján, mindenki gond nélkül azonosítható lesz” – nyilatkozta a rendőrparancsnok.