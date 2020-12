Adventi kalendárium: Minden lecsendesedik

Nosztalgiával emlékszem vissza a gyerekkori karácsonyokra, és nagyon szeretem a felnőttkori karácsonyokat is. Ahogy idősödöm, egyre inkább befelé fordulok, inkább az ünnep lelki töltésére koncentrálok. De gondolom ezzel mindenki így van, ez talán a korral jár. Mi is meggyújtjuk az adventi gyertyákat, ezt a tinédzserkorú két fiam és a kilencéves kislányom is várja, kezdjük a szentestére való hangolódást. Az utóbbi években ilyenkor a családdal bejártuk a környező fővárosok karácsonyi vásárait, elmentünk Prágába, Bécsbe, Budapestre, idén a rendhagyó helyzet miatt erre nem lesz módunk. Nálunk az ajándékozás karácsonykor tetőzik, születés- és névnapokon jobbára szimbolikus ajándékokkal lepjük meg egymást, karácsonyra tartogatjuk az egész év folyamán kialakult kívánságlista hőn áhított ajándékait. Számomra ajándék már az ünnep várása, majd magának az ünnepnek a hangulata, a meghittsége. Gyerekkoromban nem nagyon jártam templomba, de az utóbbi években egyre gyakrabban járok istentiszteletre, sőt, karácsonykor a gyerekek kifejezetten kérik, hogy az istentiszteletet ne hagyjuk ki, így vagy a szülőfalumba, Apácaszakállasra, vagy a dunaszerdahelyi református templomba megyünk szenteste.

Az őrsön minden részlegen állítunk kisebb-nagyobb karácsonyfát, a kolléganők készítenek adventi koszorút, sőt, van egy régi, kézzel faragott betlehem, egy fafaragó mestertől kaptam hálából, mert segítettem megoldani ügyes-bajos dolgait, azt is kitesszük adventkor. Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az ünnepek alatt a szolgálatok is békésebbek, valóban minden és mindenki lecsendesedik erre a pár napra. Zárszóként szeretném megköszönni minden kollégámnak ezt a kivételesen nehéz évet, amely mindannyiunk számára nehéz volt, és a rendőröktől rengeteg plusz munkát és eddig ismeretlen helyzetek megoldását is követelte, amiben az egész állomány derekasan helytállt. Kívánok mindnyájuknak, az olvasókat is beleértve, nyugodalmas, békés karácsonyi ünnepeket. Amíg kisebbek voltak a gyerekek, elengedhetetlen volt az esti mese, vagy akár egy vers, azóta egyik kedvencünk Juhász Gyulától a Karácsony felé című vers. Hadd zárjam ezeket a gondolatokat egy idézettel ebből a versből:

…Bizalmas szívvel járom a világot,

S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben,

És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

Both Péter

dunaszerdahelyi járási rendőrkapitány