Egyszerűbb lehet majd az áthaladás a 63-ason

A következő években két körforgalmat is építenének Dunaszerdahely mellett a 63-as elsőrendű főúton. A Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) Sárosfa és Kisfalud között is felújítja az utat.

Dunaszerdahely | A következő években két körforgalmat is építenének Dunaszerdahely mellett a 63-as elsőrendű főúton. A Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) Sárosfa és Kisfalud között is felújítja az utat.

Lenka Salvanyová az SSC munkatársa lapunkkal közölte, hogy három beruházást is terveznek a forgalmas útvonalon. Jövőre modernizálhatják a Sárosfa és Kisfalud közötti 6 kilométeres szakaszt. Az előzetes tervek alapján 6,9 millió euróba kerül a beruházás. Dunaszerdahely és Egyházkarcsa, valamint a járási székhely és Pódafa közötti kereszteződés helyén körforgalmat építenek. Dunaszerdahely képviselő-testülete a Pódafai út és az elsőrendű főút kereszteződésébe tervezett beruházás miatt múlt héten módosította a városfejlesztési tervet. A módosításra azért volt szükség, hogy ha elindul az építés, egyszerűbb legyen lefolytatni az ügyintézést. Az autósoknak azonban még néhány évig fokozottan figyelniük kell a szakaszokon, ahol jelenleg is sűrű a forgalom és balesetek is előfordulnak. Salvanyovától megtudtuk, hogy a karcsai kereszteződésben jövőre kezdődhet meg a 40 méter átmérőjűre tervezett körforgalom építése.

„Az építési engedély kiadása után, amelyről Egyházkarcsa gondoskodik, az SSC elindítja a nyilvános közbeszerzési pályázatot a kivitelező kiválasztására“ - közölte Lenka Salvanyová.

Gódány László Egyházkarcsa polgármestere azt mondta, minden szükséges dokumentációt leadtak az SSC-nek, november elején kiadhatják az építési engedélyt.

„Stratégiai jelentőségű kereszteződésről van szó, amely nem csak az ipari park, hanem a Pozsony-Komárom vonalon haladó forgalom miatt is kiemelten fontos” - tette hozzá Gódány.

A másik ipari csomópontban, a Pódafai út és a 63-as kereszteződésének átépítése egyelőre távolabbi terv. „Folyamatban van az építési engedélyhez szükséges dokumentáció kidolgozása, valamint a tulajdonjogi-viszonyok rendezésének és a közbeszerzési pályázat anyagainak előkészítése, ezt a Metrans vállalat végzi” - tájékoztatott Lenka Salvanyová. A további eljárások lefolytatása után leghamarabb 2021-ben láthatnak munkához a körforgalomban. A karcsai kereszteződést felváltó 40 méter átmérőjű körforgalom költségvetése 1 millió euró, az 5 méterrel szélesebb Pódafai úti megépítése 1,5 millió euróba kerülhet.