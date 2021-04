Egységes központi terek Pozsonyban

Egy német tervezői csapat nyerte meg a központi zóna felújítására kiírt nemzetközi építészeti pályázatot, amelyet hosszú párbeszéd és többéves előkészítés előzött meg a fővárosban.



Konfliktusos terek



Bindics Gábor projektmenedzser 2016 óta foglalkozik az Élő térként jellemzett projekttel, lapunknak elmondta, hogy hosszas adatgyűjtés előzi meg a megvalósítást, de a korábban alkalmazott gyors megoldásoknak köszönhetően már most is élhetőbb a központi háromszög, a jövőben azonban tovább javul a helyzet. Számos információt gyűjtöttek össze a terekről, például azt, hogy hányan haladnak át a területen, közülük mennyi az idős, a fiatal, férfi vagy nő, kerékpáros, autós, és egyáltalán merre mennek. „Az adatok alapján ki tudtuk írni az építészeti pályázatot. Egy egy szinten lévő, működő teret kellene kapnunk, amelyben az építészek megoldották azokat a konfliktusokat, amik most jelen vannak. Az adatok alapján sok konfliktus van a téren, például a közlekedésben – a bringás útját keresztezi a gyalogos, a taxis nem tud megállni. Rengeteg olyan típusú konfliktus, ami a technikai adottságból fakad, így senki nem akar itt időt tölteni. Ebből az következik, hogy csak egy átjáró lesz. A folyosót pedig nem szoktuk kidíszíteni” – jellemezte a helyzetet Bindics Gábor. A sztárépítészekből álló Atelier Loidl Landscape Architects Berlin és a BPR Dr. Schäpertons Consult stúdió tervében elsőként ezeket a konfliktusos pontokat orvosolják, akadálymentes, átlátható teret alakítanak ki a meglévő három összekapcsolásával. A magisztrátus harmadával több zöldterületet ígér a 35 ezer négyzetméteres területen, módosítják a közlekedési rendet is. A villamosmegállót áthelyezik, fokozatosan visszatérnek a trolibuszok is az Sznf térre, elterelik az áthaladó forgalom egy részét, a Kő téren mélygarázst is építenek. A megvilágítással nagyobb figyelmet fordítanak a terek ikonikus épületeire, és nyitottabbá teszik az Sznfemlékmű környékét.



Nyerő folyamat



A látványos munka még nem kezdődött el, de a korábban alkalmazott gyors megoldásoknak – a közvilágítás bővítése, parkolóhelyek átszervezése, építmények eltávolítása – köszönhetően már változott a terek arculata. „Várom, hogy elkészüljön a projekt, de mivel napi szinten ezzel foglalkozom, már most is elégedett vagyok. Például azzal, hogy beváltak a gyors megoldások, azzal, hogy megtisztítottuk a teret azoktól az építményektől, amelyek lebénították, és hogy egy legitim folyamat eredményeként sztárépítészeket választottunk ki. Úgy érzem, hogy egy nyerő folyamatban vagyunk. Fontos, hogy folytatódjanak a gyors megoldások, az úgynevezett quick winek. Idén elkezdődik az archeológiai feltárás, folyamatosan történik valami előremutató” – folytatta a projektmenedzser. A tervek szerint 2022ben kezdődhet el a nyertes terv megvalósítása. A több fázisra osztott felújítás keretében az Sznf tér felső feléből, a Posta utca tetejéről haladnak majd a Kő tér felé, amelyet 2025-ben érhetnek el.



Élő helyek



A múlt héten bemutatott „Élő helyek” koncepció több szinten foglalkozik a közterületek fejlesztésével, egységes keretet ad a terek, parkok revitalizációjához, amelyet még idén elkezdenének. Az egyik része a Nagyvárosi Intézet és az építészek együttműködésével készült, 25 terület felújításáról szóló projekt, a másik a közterületek egységesítését célzó elvek folytatása, a harmadik pedig a város alapítványa által közterületek fejlesztésére szolgáló támogatási forrás. A felújítási program az épületegyüttesek belső udvaraira is kiterjed. A magisztrátus közleményében rámutat, hogy nem különálló projektekről van szó, hanem a közterületek egységként való kezeléséről. A bemutatott terveket még idén megvalósítanák, így alakulhat át több elhanyagolt közterület, park és tér. Egyebek mellett az Sznf híd alatti tér, ahol gördeszkapályát építenek, a Szabadság tér, a Žilinská utca melletti park, vagy a Zerge-hegyi pihenő. A magisztrátus már korábban közzétett egy iránymutatást, amelyben egységesítik a közterületek kinézetét, meghatározták, hogy hol milyen padokat, kukákat, oszlopokat lehet kihelyezni. Ezt a következő hónapokban tovább bővítenék, egyebek mellett a parkosításra vonatkozó, az éghajlatváltozás káros hatásait enyhítő intézkedéseket is belefoglalnak. Az élhető közterek a város és az ott élők kapcsolatait is meghatározzák, a terv szerint az új tereken az idősek és a gyerekek egyaránt akadálymentesen közlekedhetnek. A felsoroltakon kívül számos más revitalizációs projekt is folyamatban van. A főváros alapítványa 100 ezer eurót különített el a Használhatóbb közterületek felhívás keretében, a hónap végig lehet pályázni. Olyan terveket támogatnak, amelyek kapcsolódnak a meglévő közösségi tevékenységekre, a környezeti fenntarthatóságot is szem előtt tartják, összekötik a közösségeket.



Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom