Egyre nagyobb az érdeklődés az iskolabörzék iránt

Robotok, finom ételek és kisállatok

Léván a huszonhét bemutatkozó iskola között akadtak helyi szakiskolák, de érkeztek Vágsellyéről, Zólyomból, Selmecbányáról és Besztercebányáról is olyan iskolák pedagógusai és diákjai, ahol kollégiumi ellátást, számos szabadidős foglalkozást kínáltak az alapiskolák végzős tanulóinak.

A lévai pedagógiai-pszichológiai tanácsadó munkatársai elbeszélgettek a szülőkkel és a konzultációk során közös gondolkodásra, megoldáskeresésre serkentették a fiatalokat. A selmecbányai erdészeti szakiskola diákjai vadmadarakkal érkeztek és elmondták, a legjobb tanulmányi eredményeik vannak a térségbeli iskolák közül. A központ több mint száz hektáros területén lovakat tenyésztenek, a végzős diákok ökológusként, erdészeti szakemberekként helyezkednek el. Nyitráról az állatorvosi szakiskola diákjai is elhozták védenceiket, az iskolabörzére érkezőknek bemutatták sündisznóikat, kutyáikat és rágcsálóikat. Léváról a műszaki szakiskola, a szolgáltatóipari iskola és a kereskedelmi, valamint a művészeti szakiskola diákjai érkeztek. A lévai ipari iskola növendékei távirányítós robotgépeiket mutatták be, a szolgáltatóipari iskola tanulói sminkeltek, főztek és ízelítőt adtak a digitális médiavilág grafikai csodáiból. A nyitrai egészségügyi szakiskola diákjai vérnyomást mértek, tanácsokat adtak az érdeklődőknek. Lőrincz Katalin, a lévai Juhász Gyula Alapiskola igazgatóhelyettese elmondta, a város egyetlen magyar alapiskolájának nyolcadikos és kilencedikes tanulói is részt vettek az állásbörzén. A végzősök közül a fiúk rendszerint az ipari iskolát, vagy valamelyik műszaki szakiskolát válasszák, a lányok között továbbra is népszerű az egészségügyi középiskola. A lévai térségben nincsenek olyan szakiskolák, ahol magyarul is oktatnának. „A tanulók nagy része már az iskolabörze előtt döntött arról, hol tanul tovább, de mindig akadnak néhányan, akik az utolsó pillanatban meggondolják magukat, és a bemutatott iskolák valamelyikét választják” – mondta Lőrincz Katalin. Azok, akik szeretnének később továbbtanulni, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumba, vagy az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumba jelentkeznek.





Kulcsfontosságú a szülő szerepe

Anna Brokešová, a Lévai Járási Munkaügyi Hivatal szaktanácsadója elmondta, a lévai térségben 2017 szeptemberében 5,65 százalékos volt a munkanélküliség aránya, összesen 3998 álláskeresőt tartottak nyilván, 2018 szeptemberében 5,73 százalékos volt a munkanélküliségi arány, 3152 álláskeresővel. Az idei szeptemberi adatok alapján 4,75 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta, összesen 2574 álláskeresőt tartanak nyilván a régióban.

Az iskolabörzén a munkahivatal dolgozói első alkalommal tartottak pályaválasztási előadást, amelyre várták a szülőket és a pedagógusokat. „Örömmel fogadtuk, amikor néhány iskola visszajelzett, hogy akadnak tanulók, akik a szüleikkel érkeznek az iskolabörzére. Annál nagyobb csalódásként éltem meg, hogy a pályaválasztási előadásokon inkább csak a végzős tanulókkal foglalkozó lévai és régióbeli pedagógusok vettek részt” – mondta Anna Brokešová. A munkahivatal szaktanácsadója hangsúlyozta, kulcsfontosságú a szülő hozzáállása, ami nem azt jelenti, hogy döntsön a gyerek helyett, hanem hogy a segítségére legyen. „Helytelen hozzáállásnak tartom, amikor arról beszélget a szülő és a végzős alapiskolás tanuló, hogy milyen iskolára jelentkezzen. Elsősorban kellő önismeretre van szükség. Arra, hogy az otthoni beszélgetések során kiderüljön, mennyire nyitott a tanuló. Csoportosan, vagy inkább egyedül szeret dolgozni, és mi minden érdekelte már kisiskolás korában is. A szülő komoly támasza lehet a választás előtt álló tanulónak abban, hogy utánanéz, milyenek az elhelyezkedési lehetőségei a munkaerőpiacon, milyenek a bérfeltételek a választott szakmában. Csak ezt követően érdemes átnézni az adott szakterület kapcsán a szakiskolák honlapját, kínálatát. Ijesztő adat, hogy a szakiskolák végzős diákjainak csupán 27 százaléka tud sikeresen elhelyezkedni, és további tíz százalékuk csak akkor, ha újabb továbbképzéseken vesz részt. A munkáltatók kereslete és a szakiskolák kínálata még mindig nem eléggé összehangolt.





Meghívás a nyílt napokra

A legtöbb szakiskolában november végén, vagy december elején tartanak nyílt napot. A lévai és vágsellyei iskolabörzék látogatói csaknem minden bemutatkozó szakiskolából kaptak meghívást, hogy látogassanak el az iskolájukba, ismerkedjenek meg az elméleti, illetve a gyakorlati oktatással, a kollégiumi ellátással, valamint a szakköri és szabadidős programokkal.

Vágsellyén a kultúrházban tartottak iskolabörzét, amelyen húsz szakiskola diákjai és pedagógusai mutatkoztak be. Galántai, nyitrai, szeredi, érsekújvári, pőstyéni, modori, ógyallai, diószegi és dunaszerdahelyi, valamint fővárosi szakiskolák vettek részt a találkozón. A vágsellyei végzős tanulókon kívül Mocsonokról, Vágtornócról, Felsőkirályiból és Köpösdről is érkeztek fiatalok, néhányukat a szülők is elkísérték. Az érsekújvári összevont szakiskolából kozmetikusok, cukrászok, grafikusok, autószerelő-műszerészek mutatkoztak be. Az ivánkai szakiskola pedagógusai bemutatták az új halász és menedzser szakot, ugyanakkor népszerűsítették az állatorvosi képzést.

A vágsellyei szakiskola érettségivel végződő műszerész és elektronikus, programozó, hegesztő, vegyész-operátor szakokat kínált az érdeklődőknek, melyeknek az elvégzése után a közeli Duslo vegyi gyárban is el tudnak helyezkedni. A nyitrai műszaki szakiskola leendő autószerelőket képez és elsősorban azok érdeklődésére számított, akik az autóiparban szeretnének elhelyezkedni.