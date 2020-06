Egyre menőbb kétkeréken közlekedni

Egy év leforgása alatt több újdonsággal is bővült a közösségi megosztórendszeren alapuló városi közlekedés Kassán. A tavaly májusában bemutatott közösségi kerékpározás után megérkeztek az elektromos robogók, idén májusban pedig elrajtoltak a szintén közösségi kölcsönzéses rendszerén alapuló elektromos rollerek is. A kerékpárokból nagyjából 600, és a rollerekből is több száz darabot helyeztek el a városban.