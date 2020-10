Egyelőre nem szabadult el a járványhelyzet a Komáromi járásban

A múlt heti hírek szerint a komáromi kórházban 4 orvosnál, 7 egészségügyi nővérnél és 2 további dolgozónál mutatták ki a koronavírust. Az elmúlt napokban nem találtak új eseteket, az intézményben pedig jelenleg 4 fertőzött pácienst ápolnak – tájékoztatta lapunkat Helena Uríčková, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) igazgatóhelyettese és epidemológiai osztályának vezetője a csütörtök reggeli adatok alapján.

Kérdőjelek Kolozsnémán

A kolozsnémai idősotthonban szeptember 24-e óta mostanra 70-re emelkedett az összes igazolt esetszám a kliensek körében, a szerdai napon is született egy pozitív teszteredmény. Az intézményben összesen 88-an laknak, így tehát a nagy többségük átesett a fertőzésen, s a korábbiakkal ellentétben ugyan már senki sem szorul lélegeztetőgép segítségére, de emellett történtek elhalálozások is. Helena Uríčková azt mondta, a boncolási eredményeknek kell tisztázniuk, hogy a koronavírus okozta-e az idős személyek halálát vagy sem, s csak ezt követően lehet bővebben beszámolni az esetekről. Ami a kontrollvizsgálatokat illeti Kolozsnémán, az egészségügyi minisztérium keretében működő és a szociális otthonokat felügyelő bizottság nem tartotta szükségesnek az elvégzésüket. Ebben a Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követik, mely szerint nem szükséges negatív teszt ahhoz, hogy valakit gyógyulttá nyilvánítsanak, ugyanis az első tünetek jelentkezése után 10, az utolsó szimptómák felbukkanása után pedig legalább 3 nappal vizsgálat nélkül is meg lehet ezt tenni.

Gócpontok

A RÚVZ munkatársa szerint a Komáromi járásban jelenleg kisebb gócpontokat azonosítottak, amelyek esetenként 4-8 embert érintenek. Komárom mellett Nemesócsán, Gelléren és Bajcson vannak karanténban aktív fertőzöttek. A fertőzési lánc tipikusan családi eseményeken, például disznóölés vagy lakodalom alkalmával, más esetekben pedig oktatási intézményeken belül alakult ki. Az iskoláknál a múlt heti számokhoz képest csökkent az új fertőzések mennyisége. A héten egy pedagógusnál és két diáknál regisztrálták a COVID-19-et, pillanatnyilag pedig a nemesócsai alapiskola 3. és 4. osztályai tartózkodnak karanténban.

Az egész járásban – amely a jövő héten is megkapja a vörös minősítést – hétfőtől egészen csütörtök reggelig összesen 64 pozitív teszteredmény született.