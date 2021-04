Egyelőre Covid-kórház marad a galántai

Hétről hétre egyre több mátyusföldi településen mérnek 0 százalékos pozitivitást a koronavírus-teszteléseken. Így volt ez most hétvégén is. Általában elmondható, hogy a teszteltek száma minden alkalommal nagyjából ugyanannyi, csak a pozitív eredmények száma csökken folyamatosan. Királyrévben 486, Hidaskürtön 591, Taksonyfalván 632, Feketenyéken 871, Tallóson 872, Farkasdon 1344, Pereden 1400 mintát vettek, de egyik helységben sem találtak koronavírus- fertőzöttet. Nádszegen az 1935 levett törlet között egy fertőzöttet szűrtek ki, ami 0,05 százalékos fertőzöttséget jelez. Zsigárdon és Alsószeliben is csupán egy-egy pozitív eredmény született. Zsigárdon az 543 elvégzett tesztből ez a szám 0,18 százalékot, Alsószeliben a 923 tesztnél 0,11 százalékot jelent. Diószegen nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is tesztelnek. A múlt héten összesen 3071 személy igényelte a mintavételt, közülük egynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, ami százalékban kifejezve 0,03-at tesz ki. Nagyfödémesen 0,09 százalékos fertőzöttségi szintet mutattak ki 2076 elvégzett teszttel, amelyek közül kettőnek lett pozitív az eredménye.

Nincs változás

A régió Covid-kórháza, a galántai Szent Lukács Kórház január elején lett úgynevezett piros kórház, amelyben a Covid-betegek száma február második felében volt a legmagasabb, csaknem elérték a kapacitásuk felső határát az intézményben. Március közepére csökkent a koronavírus-fertőzés következtében kórházi ápolást igénylők száma, ezért az intézmény vezetése kérvényezte az egészségügyi minisztériumtól, hogy szüntesse meg a kórház piros besorolását. Jana Fedáková, a Svet zdravia kórházcsoport szóvivője elmondta, egyelőre nem kapott választ a galántai kórház a szaktárcától, tehát továbbra is Covid-kórházként működik. Jelenleg 45 beteget ápolnak Galántán, közülük 11-nek van szüksége lélegeztetőgépre és 34 kap oxigénterápiát. „A Covid-betegek ápolására összesen 115 férőhelyet alakítottak ki. A betegek száma folyamatosan csökken, de emellett az intenzív ellátást nyújtó férőhelyek mindegyike foglalt” – tájékoztatott a szóvivő.

Vakcinára várnak

Peter Paška, Galánta polgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy Nagyszombat megye vezetésével megegyeztek, amint lehet, megnyitják a nagy kapacitású oltóközpontot. „Jozef Viskupič megyeelnökkel abban állapodtunk meg, hogy amint elegendő vakcina érkezik, máris megnyitjuk a sportcsarnokban az oltóközpontot. Minden elő van készítve, már csak az oltóanyagokra várunk. Jómagam ellátogattam a dunaszerdahelyi központba, hogy megnézzem, hogyan zajlik az oltás, hogy amennyire lehet, ellessük a praktikákat és minél olajozottabban tudjuk majd működtetni a galántai oltóközpontot” – fogalmazott a város polgármestere.