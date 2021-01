Egy szál fürdőnadrágban a fagyos vízben

A fizikumát és életkedvét figyelembe véve öregembernek korántsem mondható nyugdíjas minden reggel egy szál fürdőnadrágban és gumipapucsban slattyog át picinyke falusi házából a szemközti Ida-patak partjára, hogy eleget tegyen a húszéves napi rutinjának. Míg a jéghideg, télen akár jeges vízben történő fürdőzés a legtöbb ember számára elképzelhetetlennek tűnik, addig Marián Jaroš úgy sétál be a sebesen zúgó patak jéghideg vizébe, mint egy forró nyári napon strandoló gyerek a Tisza kellemesen langyos vizébe.

Pozsonyi löket

Fiatalkorában versenyszintűen foglalkozott harcművészettel, elmondása szerint a hideg vizes fürdőzés kimondottan jót tesz az egészségnek, a vérkeringésnek, de nem árt mértékkel művelni. „Valójában már 21. éve űzöm ezt a megszokottnak korántsem mondható hobbit, az egész akkor kezdődött, amikor az egyik barátommal megalapítottuk a Kassai Fókák (Košické Tulene) klubot. A hideg vizes fürdőzéssel persze már a klub alapítása előtt is találkoztam, de akkoriban csak rendszertelenül, a sportolás mellett praktizáltam ezt a furcsának vélt tevékenységet. Nálam akkor vált rendszeressé a hideg vizes fürdőzés, amikor láttam a Martin Babják operaénekessel, a Pozsonyi Jegesmedvék tagjával készült interjút. Felvettem vele a kapcsolatot, ők világosítottak fel a legfontosabb tudnivalókról. Ezt követően egyre többen verődtek a kassai klubunkba, ekkor kezdődött el nálam ez az egész jeges őrületˮ – mondta Jaroš.

Keresték a helyüket

A férfi az elmúlt húsz évben egy-két nap kivételével minden nap megmártózott a hideg vízben. Nemcsak a falu szélén csordogáló patakban, hanem a közeli tavakban és a víztározókban is megmártózik, de úszott már a Vág és a Duna jéghideg vizében, vagy az Északi-sarki-óceánban is. „Amikor 2000-ben megalakult a klubunk, azt sem tudtuk, hol fogunk fürdőzni. A legelső jeges mártózást a hernádgécsi (Geča) tó vékonyan befagyott vizében próbáltuk meg. Bátran bemásztunk, de egy-másfél perc után mind kiszaladtunk a partra. Ezt követően egyre gyakrabban mentünk le a tóra és kerestük az újabb helyszíneket. Később a Hernád vizébe jártunk, voltunk a Tóparti lakótelepi tóban is. A túl vastag jeget baltákkal törtük be, vagy motoros láncfűrésszel vágtunk nyílásokatˮ– mesélte mosolyogva Jaroš, aki három maratont és több jeges vízben megrendezett úszóversenyt is teljesített már.

Bárki kipróbálhatja

Jaroš szerint kellő odafigyeléssel, állóképességünk tiszteletben tartásával és fokozatos gyakorlással bárki jeges fókává válhat. Mivel a jelenlegi járványhelyzet miatt nagyon sok embernek átrendeződött az időbeosztása és megváltozott a mozgásköre, egyre többen próbálják ki magukat a hideg vízben, számtalan olyan közösségi csoport indult a világhálón, ahol naponta új fotókat posztolnak a fagyos vízben fürdőzőkről. „Idősek és a fiatalok is kipróbálhatják, de a legjobb, ha a hideg vizes fürdőzést aktív sportolás mellett végezzük, hiszen a kettő kombinációja még jobban megmutatkozik az ember kondícióján és egészségén. Én azt ajánlom a kezdőknek, hogy otthon, egy langyos, majd egyre hidegebb zuhannyal indítsanak. Mindig a lábakkal kezdjük, majd lassan haladjunk a zuhannyal a testen felfelé, a fejet ne hűtsük. A hőfokot közben hideg-melegre válthatjuk, de mindig hideg vízzel végezzünk. Ha valakinek otthon nincs zuhanya, akkor reggelente hideg vízzel mossuk a kezünket. Té- len 1-3, nyáron akár 3-5 percet is zuhanyozhatunk a hideg vízben. Ha meg akarunk mártózni a kádban, a víz maximálisan 37 Celsius-fokos legyen. A hideg vizes zuhanyzás reggel a leghatékonyabb, már a háromévestől idősebb gyerekek is gyakorolhatják. A folyamattal valójában egy afféle stresszhatást gyakorlunk a testre, ezáltal hozzászokik a test a hőmérséklet-változáshoz, és ez elsősorban az ellenálló képességünket, az immunrendszerünket erősíti. A túlfűtött, kevésbé szellőztetett szobák, a túl vastag és meleg ruházat, a friss levegő hiánya nem erősíti, hanem ellenkezőleg, legyengíti a szervezetünket. Pontosan ezért olyan fontos, hogy a gyerekek minden időjárásban kimenjenek a friss levegőreˮ – magyarázza Jaroš.

Vannak kivételek

Annak ellenére, hogy a hideg vizes fürdőzés egyre népszerűbb és valóban nem egy új keletű szokás, minden ember szervezete másképp reagál a külső behatásokra. „Még mielőtt kipróbálnánk, ismernünk kell saját egészségi állapotunkat és képességeink határait. Míg a hideg, jeges vízben való mártózásnak legtöbbször csak az agyunk mond nemet, hiszen minden kezdet nehéz, de rendszeres gyakorlással és kellő elszántsággal bármi végrehajtható, addig a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek, tüdő-, máj- és vesebetegeknek nem ajánlott. Ha valaki mégis rászánja magát egy jeges fürdőzésre, az nem félhet a hidegtől, és nem árt kikérni a háziorvosunk véleményétˮ – tette hozzá Jaroš. Elárulta, néhány éve a hideg vízben búcsúztatja az óévet és ott köszönti az új esztendőt is. „Ameddig tehetem, a jeges vízben úszok át az új évbeˮ – zárta az örökifjú Marián Jaroš.