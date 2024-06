Egy megérzés mentette meg a fiatal lány életét – Majdnem felszállt a buszra!

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő olyan hagyatéki eljárás, mely tárgyát valamilyen nevesítetlen föld képezi. Annak az okairól, hogy miért léteznek még ma is ilyen földterületek, az előző cikkünkben volt szó. Noha első ránézésre lehetetlennek tűnik, az ilyen földeket is lehet jogilag „rendezni” és a jogos utódok tulajdonába juttatni. Most ezzel kapcsolatban adunk útbaigazítást.