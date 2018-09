Egy lépéssel közelebb a stadionfelújítás Komáromban

Komárom | Egyhangúlag fogadta el a városi képviselő-testület a futballstadion bérbeadási szándékát a KFC Komárno Polgári Társulásnak, ezzel egy lépéssel közelebb került a megvalósításhoz a stadion felújításának ügye.

A végleges, 20 évre szóló bérleti szerződést várhatóan az októberi ülésen hagyják jóvá a képviselők. A hosszú távú bérbeadásra van szükség, ugyanis a magyar kormány által a komáromi stadion teljes körű felújítására szánt 1,8 milliárd forintos (jelenlegi árfolyamon kb. 5,7 millió euró) támogatás kedvezményezettje a KFC Komárno Polgári Társulás, míg az ingatlan tulajdonosa a város. Az ülésen részt vett Jozef Šimko, Rimaszombat polgármestere is, a tervek szerint ott is a magyar állam támogatásával újítanák fel a stadiont és létesülne labdarúgó-akadémia.

A komáromi stadion bérbeadási szándékról tavaly decemberben már döntött a testület, ezért úgy tűnhetne, ugyanott tart a folyamat, mint háromnegyed éve. Ám ahogy az a testületi ülésen is elhangzott, az elmúlt hónapokban több tisztázatlan kérdést sikerült megvitatni, a kérvényező pontosította azon ingatlanok, parcellák jegyzékét, amelyeket bérbe venne, megtörtént ezek bemérése, és ismertté vált az is, hogy a városnak éves szinten a beruházás értékcsökkenési leírásának nagyságát kitevő összeggel, azaz évi 205 ezer euróval kellene hozzájárulnia a fenntartási költségekhez. A kétkedők szerint ennél valószínűleg nagyobb összegre lesz szükség, többen rámutattak arra, is, hogy a városnak számtalan más sportklubot is támogatnia kell – és a foci növekvő támogatása nem mehet a többi sportág rovására. Mások azzal érveltek, hogy ilyen nagylelkű ajándékot nem lehet visszautasítani, főleg annak ismeretében, hogy a stadion rossz műszaki állapota miatt a szlovák futballszövetség csak ideiglenesen, erre a szezonra engedélyezte használatát. Ráadásul a felújított stadion és a részét képező Panoráma szálló, az új edzőpályák, a termálvizes strand és a városi sportcsarnok közelsége egyedülálló lehetőséget jelentenek egy edzőtábor-központ kialakítására, ahová távolabbról is érkeznének a csoportok, ami bevételt generálna a helyi vendéglátók számára is.

A szavazás előtt felszólalt Jozef Šimko, aki polgármesteri vétójával egyelőre megakadályozta a rimaszombati akadémia létrehozását. Szavai szerint a komáromi helyzetet nem lehet összehasonlítani a rimaszombatival, és ha városuk olyan ajánlatot kapott volna, mint Komárom, akkor két kézzel kapna utána. Míg Komáromban a támogatás kedvezményezettje az Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül a KFC, és a beruházott vagyon 20 év után visszakerül a városhoz, náluk nem ilyen egyszerű a helyzet. A támogatás nem egyenesen az MLSZ-től, hanem a miskolci Borsodsport Investen keresztül érkezne, a helyi sportklub (MŠK) kisebbségi tulajdonosa lenne a Borsodsport Invest által alapított MFA Academy Kft-nek, a városi tulajdonú ingatlanokat ennek a társaságnak kellene átadni harminc éves ingyenes használatra, aminek lejárta után kérhetnék a várostól a beruházott összeget. „Kész vagyok Orbán Viktorhoz fordulni, hogy hozzánk is olyan feltételekkel érkezzen a támogatás, mint Komáromban” – tette hozzá Jozef Šimko.

A csütörtöki testületi ülésen a jelenlévő 23 képviselő végül egyhangúlag megszavazta a bérbeadási szándékot.