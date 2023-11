Egy invazív rákfaj 3000 egyedét találták meg Gúta mellett

A Gúta és Keszegfalva határán található Lohót településrésznél egy mesterséges csatorna 400 méternyi szakaszán, nem messze a közúttól találtak rá az egyébként az Egyesült Államok déli területein honos rákfajra. A kaliforniai vörösrák többek között a rákpestist is terjesztheti, amely ellen védtelenek a helyben honos rákfajok, s a betegség a tömeges pusztulásukat okozhatja. Az állami természetvédelem munkatársai éppen ezért fogtak bele a vörösrákok gyorsított összegyűjtésébe – tájékoztatta a TASR-t Barbora Kaľavská, a Dunai Ártéri Erdők Tájvédelmi Körzet zoológusa. A csatornából leengedték a vizet, 150 méter hosszan pedig kézzel szedték össze az egyedeket. A mentesítés során elfogó hálókat is használtak. A legnagyobb vörösrák hossza elérte a 10 centimétert. Habár csaknem 3000-et gyűjtöttek be végül, nem volt lehetséges mindegyik rák elfogása, így a csatornában elfogó kosarakat helyeztek ki, ill. a továbbiakban monitorozni fogják a helyszínt. A Szlovákiában nem honos rák felbukkanását a Szlovák Nemzeti Múzeum munkatársai jelentették, akik a környékbeli termálvizes forrásokat ellenőrizték.

A gyűjtés során a szintén inváziós fajnak számító napsügéreket (Lepomis gibbosus), valamint számos akváriumi halat is találtak. Az előállt helyzet miatt a helyszínen fellelt védett kétéltűeket is összeszedték, majd egy megfelelő, távolabbi helyre szállították őket. „Tekintettel a helyszín elszigeteltségére, az előfordulás legvalószínűbb oka az, hogy az akvaristák – akik soraiban ez a lokáció már több mint egy évtizede jól ismert – szándékosan eresztették ki a szabadba őket” – magyarázta Kaľavská.

Az állami természetvédelmi hatóság arra hívja fel a nyilvánosság figyelmét, hogy ne engedjenek szabadon Szlovákiában nem honos fajokat, mivel ezzel a törvénysértés vétsége mellett veszélyeztetik az eredeti hazai fajokat és ökoszisztémákat is.