Egy hónap múlva már tekerhetünk a Párkány–Helemba kerékpárúton

A Párkány és Helemba közti, uniós támogatásból, az Interreg program keretében kiépített kerékpárút lényegében már elkészült, az adott szakaszon a kivitelező végzett az aszfaltozással, már csak kisebb munkák vannak hátra. (Záróelemeket, oszlopokat kell még kihelyezni). Ha minden jól megy, egy hónap múlva már biciklizhetünk is az új kerékpárúton - értesült lapunk a turisztikai fejlesztésről Radosicky Gábortól, a párkányi városháza munkatársától. A fejlesztési osztály szakembere hozzátette, a zajosabb nagyobb munkákkal már csak a madarak költési idejére tekintettel is el kellett készülniük. A szóban forgó szakasz egyúttal az Eurovelo 6-os nemzetközi kerékpárút része is és az új, Helemba és Ipolydamásd közti hídon keresztül csatlakozik majd a magyarországi oldal kerékpárút-hálózatára.

Százezerrel többe került

„Párkány városa szlovákiai partnerként vesz részt a projektben. A beruházásnak köszönhetően szilárd burkolatot kapott a Garam árvízvédelmi gátja, a garamkövesdi vasúti híd és autós híd közti szakasz a folyó mindkét oldalán. Ennek köszönhetően – az autós hídon való átkelés kivételével – védett útvonalon közlekedhetnek a kerékpárosok. Garamkövesdtől a meglévő országúton, majd a Helembán belüli utcákon felfestésekkel jelölik ki a nyomvonalat. Végül az Ipoly gátján, újonnan aszfaltozott szakaszon érhetjük majd el a közeljövőben szintén átadásra kerülő helemba–ipolydamásdi hidat” – tájékoztatott a projektről az Ister – Granum EGTC, a nemzetközi pályázat egyik közreműködője. Az új Ipoly-hídon átkelve és északi irányba indulva, Ipolydamásdról egészen Letkésig kerékpározhatunk majd védett útvonalon. A projekt összesen több mint kétmillió eurós támogatásban részesült, ebből Párkány 902 ezer eurós támogatást nyert el – tudatta az EGTC.

A Párkány és Helemba közti szakasz viszont körülbelül 100 ezer euróval került többe az uniós támogatás összegénél, mert eleve a legjobb kivitelezési árajánlat is túllépte az 1 millió eurót. Tehát a szakasz költsége 1 millió 50 ezer euró– közölte lapunkkal a városháza fejlesztési osztályának munkatársa. Ezt a többletköltséget viszont a projekt irányító hatósága jóváhagyta. Szerkesztőségünk legutóbb februárban járt a Helemba és Ipolydamásd közti új hídon, magyarországi oldalon már akkor elkészültek a hídra vezető kerékpárúttal.