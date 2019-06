Eget rengető robbanások rémítették meg a keleti országrészben élőket

Vasárnap este kilenc óra körül két eget rengető hangrobbanás rázta meg Kassát és környékét. A detonációra emlékeztető morajt több tíz kilométeres körzetben hallották az emberek. Sokan pánikba estek, a rendőrséghez is rengeteg hívás érkezett. A rendőrség és a Honvédelmi Minisztérium nem sokkal később a Facebookon közölte az emberekkel, hogy pánikra semmi ok, csupán két vadászgép átrepülése okozta a robbanáshoz hasonlító hangot.

Mint kiderült, a két MiG 29-es típusú vadászgép egy olasz utasszállító repülőgép ellenőrzése miatt emelkedett a magasba, és repült át Kassa felett. A gépeket a szliácsi légibázisról indították, és mivel nem gyakorlatról, hanem egy rendkívüli helyzetről volt szó, a lakosság figyelmeztetésére nem volt lehetőség. Ahogy azt Danka Capáková, a Honvédelmi Minisztérium szóvivője elmondta, a szóban forgó utasszállító az olaszországi Milánóból tartott az ukrajnai Harkovba, de a szlovák légtérbe való belépés után elvesztette az összeköttetést a toronnyal. A két vadászgépet az utasszállító azonosítása és ellenőrzése miatt kellett útnak indítani.

Mivel a lehető legrövidebb idő alatt kellett utolérniük az utasszállítót, a hangsebességet is túllépték, melynek következtében úgynevezett szónikus robbanások keletkeztek. „A lakosok egy úgynevezett szónikus hangrobbanást hallhattak, mely akkor keletkezik, amikor a repülőgép túllépi a hangsebességet. A hang valóban egy robbanáshoz, detonációhoz hasonlítható. A szuperszónikus, azaz a hangsebességnél is gyorsabban repülő objektum egyik kísérőjelensége a földön hallható hangrobbanás. A hangrobbanás a hirtelen nyomásváltozástól lép fel, folyamatosan keletkezik, nem csak abban a pillanatban, amikor a repülőgép átlépi a hangsebességet. A pilóta ezt a hangot nem hallja, de a földön annál inkább észlelhető” – hívta fel az emberek figyelmét a rendőrség.

A robbanás után pár perccel a mi szerkesztőségünkhöz is különféle kérdések érkeztek az olvasóktól. Néhányan azt hitték, szándékos robbantás történt, de olyan spekulációk is születettek, hogy a kassai vasgyárban vagy az egyik nyomáskiegyenlítő állomáson robbanhatott fel valami. A hang annyira intenzív volt, hogy nemcsak Kassáról, hanem Szepsiből, sőt Rozsnyó közeléből is kaptunk jelentéseket. „A kellemetlenség miatt a lakosok elnézését kérjük, azonban az ilyen helyzetek összefüggnek a lakosság biztonságának bebiztosításával. A Szlovák Fegyveres Erők Légiereje állandó készenlétben áll és folyamatos megfigyelés alatt tartja az ország légterét, és ehhez az ilyen és hasonló bevetések is hozzátartoznak” – jelentette ki Danka Capáková.