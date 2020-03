Dunaszerdahely üres, a boltok tele vannak

„Nincs készleten szájmaszk, és kézfertőtlenítő” – több gyógyszertár bejáratánál is ez a felirat fogadja a vásárlókat, akik az üzleten kívül, libasorban várnak a kiszolgálásra. A gyógyszertár pénztáránál mindig csak egy ember van, a legtöbben megfázásra való gyógyszert, fájdalomcsillapítót kérnek. Hasonló sorok fogadják a vásárlókat az élelmiszerüzletekben is. Miután a kormány csütörtökön beszámolt a szigorított intézkedésekről, az emberek tömegesen megrohamozták az élelmiszerboltokat. A legtöbben tartós élelmiszert vásárolnak. Néhány üzletben már hiába keresünk tartós tejet és lisztet. Ugyanez igaz a kézfertőtlenítő folyadékokra, fertőtlenítőszerekre, valamint a fertőtlenítésre alkalmas tisztítószerekre is.

„Szinte felesleges kiraknom, azonnal elviszik” – mondta az egyik drogéria elárusítója a fertőtlenítőszert tartalmazó tisztítószer kipakolása közben.

„Mivel a boltokban, és a patikákban már rég nincs kézfertőtlenítő, ezért házilag készítettem a családnak” – közölte egy fiatal lány, aki sósborszeszből, desztillált vízből és illóolajból kevert fertőtlenítő folyadékot az interneten talált instrukciók alapján. Fizetéskor másról sem beszélnek az emberek, csak a koronavírus terjedéséről.

„Hiába van otthon a gyerekem és dolgozom kesztyűben, ha elkapom bárkitől, ugyanúgy hazaviszem a vírust” – jegyezte meg az egyik élelmiszerüzlet pénztárosa. Somorján és Bősön a piaci árusítást is megtiltották, Dunaszerdahelyen sincs nyitva a városi piactér. Egyre többen viselnek szájmaszkot, sokan egymástól kérdezgetik, hogy hol lehet még beszerezni a védőeszközt, erre azonban senki nem tud választ adni. Míg az élelmiszerüzletekben és a patikákban sorok kígyóznak, a helyi bevásárlóközpont szinte kong az ürességtől. A diákok már kaptak feladatot.

„A tanulók megkapták, ill. elektronikus elérhetőségeken keresztül megkapják tanáraiktól a feladatokat, amelyeket meg kell oldaniuk, meg kell tanulniuk”

– olvasható a Vámbéry Ármin Alapiskola Facebook-oldalán. Ez az alapiskola volt az első, ahol azt kérték az Olaszországból visszatérő diákoktól a tavaszi szünet után, hogy inkább maradjanak otthon.

Morvay György a járási hivatal vezetője lapunknak elmondta, sokan kérnek tájékoztatást a korlátozásokkal kapcsolatban. A legtöbben kérdés a kocsmák nyitvatartására, a temetések megtartására és a szállodák wellness részlegére vonatkozik. Jövő héttől rövidül a hivatali órák száma, naponta három órát tartanak fenn ügyintézésre a járási hivatalban. A városi hivatal még korábban arra kérte a lakosokat, hogy aki teheti, telefonon, vagy e-mailben kommunikáljon a hivatallal.