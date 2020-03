Drágulnak a bérleti díjak az idei Simon-Júda vásáron Párkányban

Gondok vannak a régi kemping területén. Néhány szektorban drágulnak a Simon-Júda vásár standbérletei és változtak a városi piac bérleti díjai is. Nem lesznek új hidraulikus oszlopok a korzón – egyebek mellett ezekről is tárgyalt a napokban Párkány önkormányzata.

Párkány | Gondok vannak a régi kemping területén. Néhány szektorban drágulnak a Simon-Júda vásár standbérletei és változtak a városi piac bérleti díjai is. Nem lesznek új hidraulikus oszlopok a korzón – egyebek mellett ezekről is tárgyalt a napokban Párkány önkormányzata.

A képviselői interpellációkban többen szorgalmazták, hogy a korzón a város szigorúan tartassa be a parkolási rendet, mert egyre több ott az autó és sokan ignorálják az áruellátásra vonatkozó időpontokat is. Az ülésen az is kiderült, hogy Párkány nem vásárol és telepít új, hidraulikus oszlopokat a sétálóutca elejére, mert rendkívül drágák és nagyon nagy helyet foglalna el a várakozó autók számára fenntartott rész is. A régi oszlopokat megjavították, kihelyezik, a parkolási rendet a városi rendőrség pedig gyakrabban ellenőrzi majd. Párkány egyelőre nem tervezi, hogy SMS-ben értesítse a lakosságot a közérdekű információkról, erre nem szántak pénzt az idei költségvetésben. A járdák állapotáról elhangzott, hogy tavasszal lesznek javítások, de új járdákat nem építenek, mert az már komolyabb anyagi forrást igényelne. A körzeti hivatallal és a szaktanintézettel szemközti buszmegállónál pedig egyelőre nem építenek 35 méteres szakaszon új járdát. Ezzel kapcsolatban Folk Róbert, a fejlesztési osztály vezetője megjegyezte, járdaépítésre a vonatkozó helyszínen akkor kerülhet sor, ha marad pénz az idei beruházási keretben. A körzeti hivatallal szemközti buszmegállónál pedig nem lesz gyalogos-átkelőhely. Egyrészt, mert a közlekedésrendészet 50 méteren belül nem engedélyez 2 átkelőt, másrészt pedig az út nem a városé, állami tulajdonban van, az állami útkezelőség gondozza.

Nem a senki földje

A Vadas fürdő melletti volt kempingben kaotikus a helyzet, ezzel kapcsolatban komoly vita kerekedett a testületi ülésen. A kempinget a Vadas ugyanis már nem használja, de a városi területre nagyon sokan nyitottak bejáratot, kijáratot, vállalkozók is, különböző építmények, garázskijárók létesültek, többen használják parkolóként is az eredetileg zárt helyszínt. Bár az ügyben a képviselő-testület nem hozott határozatot, Csepregi Zoltán képviselő szorgalmazta, hogy a kemping kapuját mielőbb zárják be, a városháza illetékes szakosztálya pedig ellenőrizze, hogy azok a személyek, akik ott bármit is építettek, fel tudják-e mutatni a szükséges engedélyeket.

Az ülésen felszólalt Tibor Gocník lakos is, aki az állomási városrész beígért, de elmaradt fejlesztéseit kérte számon az önkormányzaton. Gocník hangsúlyozta, hogy egyes ügyekben több évtizede nincs előbbre lépés a városrészben.

Nőttek a bérleti díjak

A képviselő-testületi ülésen a városi piac bérleti díjairól is határoztak. A döntés értelmében a vállalkozók, jogi személyek és az őstermelők évente 180 eurót fognak fizetni a standhasználatért, a magánszemélyek pedig évi 120 eurót. Bizonyos szektorokban idén változnak a Simon-Júda vásár standbérleti díjai is. A képviselő-testület határozata értelmében idén a kézművesek naponta 2 euró 50 centet fizetnek majd a területért négyzetméterenként, a Fő utcai árusok 6 eurót, a lacipecsenyések a Fő utcán 8 eurót, a Vadas fürdő melletti részen pedig 7 euró 30 centet. A körhintások, búcsúsok idén 2 eurós napi és négyzetméterenkénti bérleti díjjal számolhatnak. Az ülésen áttekintették a város által benyújtott pályázatok listáját is. Mint kiderült, a kamerarendszer bővítésére benyújtott projekt nem nyert a belügyminisztérium pályázatán és elbukott a biztonságos közlekedés fejlesztésére beadott pályázat is.

A képviselő-testület viszont jóváhagyta, hogy Párkány a leendő Hídőr-házra telket vásároljon a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalattól, mégpedig 4086 euróért. A képviselők szavaztak a város által nyújtott kulturális támogatásokról is, eszerint a támogatási keret 12 ezer euró, ennek a hatvan százalékát osztják most szét a kérvényezők közt. A tizennyolc beérkező kérvényből a Rozmaring nyugdíjasklub és a Matica slovenská helyi szervezetének kérvényét utasították el, a többit elfogadták.

Az ülés végén Eugen Szabó polgármester arról tájékoztatott, hogy már elkészült az NHSZ Tatabányával kötendő adásvételi szerződés a KSOH-ról, ezzel kapcsolatban várhatóan 10 napon belül ismét gyűlést hívna össze. Eugen Szabó azt is közölte, hogy az összes, közvetlenül a város alá tartozó cégnél, és szervezetnél intézkedtek a koronavírus kapcsán és továbbra is figyelemmel kísérik a helyzet alakulását.