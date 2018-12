Drágul az áram, a gáz, a víz és a fűtés

A lakossági fogyasztók januártól drágábban juthatnak hozzá az áram- és gázszolgáltatáshoz, többet kell fizetniük a távfűtésért és a vízszolgáltatásért is – derül ki az Árszabályozási Hivatal tegnap közzétett határozatából.

Pozsony | A lakossági fogyasztók januártól drágábban juthatnak hozzá az áram- és gázszolgáltatáshoz, többet kell fizetniük a távfűtésért és a vízszolgáltatásért is – derül ki az Árszabályozási Hivatal tegnap közzétett határozatából.

„Az energiahordozók piaci ára az elmúlt időszakban szédületes növekedésbe kezdett. A villanyáram 27, a gáz több mint 24 százalékkal drágult, amit nem hagyhattunk figyelmen kívül a jövő évi lakossági árak meghatározásánál” – nyilatkozta Ľubomír Jahnátek, az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) elnöke. A legnagyobb változásra a fogyasztók az áramszolgáltatás esetében számíthatnak. „A háztartási villanyenergia januártól átlagosan 5,66%-kal drágul, ami azonban jóval kisebb mértékű növekedés az energiaszolgáltatók által eredetileg javasolt 14 százaléknál. Akik a villanyt csak világításra használják, vagyis az éves fogyasztásuk nem haladja meg az 1000 kilowattórát, azoknak jövőre az ezzel kapcsolatos havi kiadásaik 70 centtel nőnek. Akik azonban a vízmelegítéshez és a fűtéshez is áramot használnak (kb. 2300 kWh-s fogyasztás), azoknak átlagosan havi 2 eurós többletkiadásra kell felkészülniük” – mondta Jahnátek, aki ezúttal is figyelmeztetett, hogy a hivatal csak az átlagos árváltozásokat teszi közzé, vagyis az egyes szolgáltatókra és háztartásokra lebontva ennél akár lényegesen nagyobb változások is lehetnek.

A lakossági gázárak az Árszabályozási Hivatal döntése alapján a jövő év elejétől átlagosan 5,67 százalékkal nőnek, a fogyasztók között azonban itt is jelentős különbségek lesznek. Akik a gázt csak főzésre használják – vagyis a D1-es fogyasztói kategóriába tartoznak –, azoknak jövőre a havi költségeik emiatt csak 90 centtel nőnek. A gázzal is fűtőknek (D3) ugyanakkor átlagosan 5,31 euróval nőhetnek a havi költségeik.

Januártól többet fizetünk a fűtésért és a vízért is

A piacvezető gázszolgáltatónak számító Szlovák Gázműveknek (SPP) az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) már december elsejétől lehetővé tette az emelést, az SPP árai átlagosan 6%-kal nőttek, ami a fogyasztóinak 14–79 euróval növeli az éves kiadásait.

A távfűtés ára januártól átlagosan 4,7 százalékkal nő, emiatt háztartásonként nagyjából havi 1,85 eurós többletkiadásra számíthatunk. „A távfűtés drágulása a drágább gázzal magyarázható, vagyis az árak növekedésére elsősorban azok számíthatnak, akiknek a szolgáltatói a fűtéshez gázt használnak” – tette hozzá Jahnátek.

Nem ússzák meg az áremelést azonban a vízszolgáltatók ügyfelei sem. A víz- és csatornadíjak átlagosan 1,7 százalékkal nőnek. Jahnátek szerint ez egy háromtagú család számára havi 30 centes többletkiadást jelent majd. Az ÚRSO elnöke felhívta a figyelmet azonban arra is, hogy az általa vezetett hivatal nem határoz meg fix árakat az energiaszolgáltatók számára, csupán a maximális díjszabást teszi közzé, amit a szolgáltatók nem léphetnek túl. „A szolgáltatókat semmi sem gátolja abban, hogy a piaci verseny keretében a maximális díjszabásnál alacsonyabb árakkal lepjék meg az ügyfeleiket” – mondta Jahnátek. Az ellenzék szerint az energiaárak januári emeléséért azonban nem csupán a piaci ármozgások, hanem közvetve az ÚRSO elnöke, Ľubomír Jahnátek is felelős. Jahnátek még gazdasági miniszterként indokolatlanul magas dotációkat hagyott jóvá a megújuló energiaforrásokra és a veszteséges szénbányászat támogatására, aminek a költségeit a fogyasztókkal fizettetik meg – figyelmeztet Pavol Zajac, a KDH alelnöke. Szerinte Jahnátek a Smer politikai jelöltjeként került az ÚRSO élére, aminek nem szabadott volna megtörténnie. (mi, TASR)