Koronavírus-teszt Rimaszombatban is

A kórház munkatársai a torok- és orrtörletet vesznek azoktól a páciensektől, akiknél felmerült a gyanú, hogy elkaphatták a Covid-19 fertőzést. Azt, hogy kiket ellenőriznek, a Regionális Közegészségügyi Hivatal dönti el. A tesztelés egyelőre hetente háromszor zajlik majd, hétfőn, szerdán és pénteken. Csütörtökön letesztelték az első hat pácienst - tudatta az Új Szóval Jana Fedáková, a ProCare és a Svet zdravia kommunikációs specialistája.

A rimaszombati kórházban csütörtökig 28 személyt vizsgáltak ki koronavírus-fertőzés gyanújával. 25 esetben a teszt negatív lett, három eredményre még várnak. Egy páciens esetében a teszt pozitív lett, ám a megismételt tesztelés negatív eredményt hozott.

A Svet zdravia hálózatához tartozó kórházak, beleértve a rimaszombatit is, külön részleget hoztak létre a Covid-19 betegséggel kezelt páciensek számára. Ezekre az ún. “vörös-zónákra” azért van szükség, mert a kórházak továbbra is fogadnak sürgősségi eseteket, melyektől maximális mértékben el kell különíteni a koronavírus-gyanús betegeket. A Covid-részlegeken helyezik el azokat is, akik fertőzöttek lehetnek, de más, akut megbetegedésük is van, mely gondoskodást igényel.

Jelenleg, ha bebizonyosodik valakinél a Covid-19 fertőzés, akkor a legközelebbi infektológiai osztályra szállítják őket (Rimaszombat esetében ez Losonc). Amikor ezek az osztályok megtelnek, akkor a rimaszombati kórházban zajlik majd a kezelés. Ha a betegség enyhe lefolyású, akkor a fertőzött házi karanténban marad. A rimaszombati kórházban a Covid-19 részleg a belgyógyászati pavilon első emeletén található, külön bejárattal. A részlegen egyelőre 24 ágyat helyeztek el, ezt szükség esetén kibővítik.

A mobil tesztelőközpontot Besztercebánya megye látta el a szükséges védőfelszereléssel - tudatta lapunkkal Lenka Štepáneková szóvivő. A megye a saját készleteiből adott védőruházatot, FFP3 típusú szájmaszkokat, védőszemüvegeket, védőkesztyűket és további szükséges eszközöket. “Nagyon örülök, hogy a segítségünkkel több tesztet tudnak elvégezni a koronavírus-fertőzés jelenlétének megállapítására” - mondta Ján Lunter megyefőnök. A megye jelenleg a nagyrőcei kórházzal folytat tárgyalásokat, hogy ott is beindulhasson a tesztelés, amivel Bezstercebánya megye összes járása le lenne fedve.