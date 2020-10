Csapdába kerültek a boltosok és a szolgáltatók

A kormány alibista módon nem záratja be például a virág- és a papírboltokat, ahogy a fodrász és kozmetikus is nyitva tarthat. Vásárlóra vagy vendégre viszont a kijárási tilalom miatt nem számíthatnak. A bevételkiesés tehát garantált. Mivel a kormány nem záratja be őket, így az elmaradó bevételeiket vagy azok egy részét sem téríti meg a kormány.

Lemondott kezelés

„Számítottunk a bejelentésre, de azt nem gondoltuk, hogy ennyire hamar és hirtelen rendelik el a korlátozást. Mától nem fogadunk vendégeket, mivel nincs miért nyitva tartanunk, én bemehetek munkába, de a vendég nem jöhet hozzám” – mondta Novota Katalin kozmetikus, aki csütörtökön késő estig egyeztetett kollégáival arról, hogy hogyan reagáljanak a kijárási tilalomra. „Ha nem akarunk büntetést kapni, és negatív tesztet kérni a vendégektől, akkor csak az a megoldás, ha november 2-ig bezárunk” – folytatta Katalin, hozzátéve, hogy egy kisvállalkozónál már az egyhetes bevételkiesés is jelentős. Katalin elmondta, hogy tavasszal ő is élt a vállalkozóknak nyújtott segéllyel, most viszont attól tart, hogy a rendelet megfogalmazása miatt elmarad a kárpótlás. „Tavasszal fél hónapra 100, egy hónapra 200 euró támogatást kaptam, de csak a havi járulékok összege legalább 230–250 euró. Örültem a támogatásnak, de nem jelentett nagy segítséget. A megrendelt árut most is ki kell fizetni, bevétel azonban nem jön” – folytatta a kozmetikus. Naponta nyolc-tíz vendéget fogad a somorjai szalonban, ahol két kollégájával együtt dolgozik. A közösségi portálon is tájékoztatta a bejelentett vendégeket a változásról, és telefonon is értesítette őket arról, hogy elmaradnak a jövő heti kezelések. Katalin abban bízik, hogy november 2-a után kinyithatnak, ez a jövő héten kiderül.

Egykamionnyi virág

„Itt van a rengeteg virág és nincs aki elvigye, mert az üzlet ugyan nyitva lehet, de az emberek nem jöhetnek, hiszen kijárási tilalom van. Sokan már előre megrendelték mindenszentekre az ikebanákat és koszorúkat, azokért remélem el is jönnek. A legnagyobb szállítmány azonban a jövő hét közepén érkezik. Ezt már lemondani sem lehet, és szinte biztos, hogy ránk rohad az egész, hiszen senki nem fogja kockáztatni, hogy megszegje a tilalmat. Még az is megoldás lenne, ha az üzlet kiszállíthatná, biztos vagyok benne, hogy minden virágos boldogan vállalná a szállítással járó pluszköltséget. Nyilvánvaló, hogy a temetésekre is visznek virágokat, készíteni kell a koszorúkat, és valahogyan el kell ezeket juttatni a temetőbe. Ha ezt engedélyezik, akkor az élelmiszerboltok, a patikák és a benzinkutak mellett a virágüzleteket miért nem lehet a kivételezettek közé besorolni legalább egy hétre? Hiszen nincs az országban egyetlen olyan ember sem, aki ne szeretne megemlékezni valamelyik eltávozott szeretettéről, akár csak egy szál krizantémmal is” – foglalta össze több társa véleményét egy dunaszerdahelyi virágbolt tulajdonosa.

Tömeg a boltban, temetőben

Tegnap egy átlagos péntekhez képest is jóval nagyobb volt a tömeg az élelmiszerláncok boltjaiban, a nagyobb városokban sorok kígyóztak a boltok bejárata előtt, miközben a kijárási tilalom alatt sem korlátozzák az élelmiszerek megvásárlását.

A csütörtök esti bejelentést követően érezhetően erősödött a sírkertek látogatottsága is. Komáromban tegnap tömegesen érkeztek szeretteik sírjához virágokkal, koszorúkkal a hozzátartozók. Aki csak tehette, tegnap kilátogatott a temetőbe. Erre a kijárási tilalom alatt nem lesz lehetőség.

Át az online térbe

Tegnap az egyik komáromi irodaszerboltban hol magyar, hol szlovák nyelven az elárusítók és a vevők között a mától érvényes kijárási tilalom, a korlátozások, illetve a jövő heti országos tesztelés volt a fő téma. A lapunknak neve elhallgatását kérő üzletvezető elmondta, az áruforgalmat igyekeznek áthelyezni az online térbe és az e-shopukba, utóbbiba bizonyos helyszíni szolgáltatások is beletartoznak. Minden bizonnyal a futárjaik is gond nélkül dolgozhatnak majd. Munkatársával arról is ejtenek néhány szót, hogy a bolton belüli termékek elállnak, ezek egy-két kivételtől eltekintve nem romlandó áruk – s azonnal a virágárusokon kezdenek el sajnálkozni, akiknek nincs hova hátrálniuk. „Most 5-en dolgoznak, hétfőn 2 ember jön be az üzletbe, kinyitunk és meglátjuk, hogyan továbbˮ – mondja az üzletvezető, de beszél arról is, hogy igyekeznek rugalmasak maradni: ha több lesz a feladat, vagy netán mégis helyben kell majd kiszolgálni egy-egy vevőt, akkor többen is felveszik a munkát az üzlethelyiségben. Egy hét múlva vélhetően már okosabbak lesznek, lesz tapasztalatuk arról, hogyan lehet ilyen körülmények között dolgozni, most még túl nagy a bizonytalanság. Nincsenek könnyű helyzetben ők sem, minden igyekezetük ellenére nyilván nem tudják pótolni az idei kényszerkieséseket. „A mi üzletünkben év végén 1 vagy 2 havi hiánnyal számolhatunk – mintha nem is került volna sor ezekre a hónapokra. Most per pillanat így állunk, de lehet, hogy lesz ez még rosszabb isˮ – zárta az üzletvezető.

Készülnek a tesztelésre

A fegyveres erők képviselői péntek reggel keresték fel a Selye János Gimnáziumot (SJG), ahol végül nem a választások idején használt termet találták alkalmasnak a tesztelés lebonyolítására, hanem a nemrég felújított tornatermet. A tesztelésre érkezők a fiúöltözőnél mehetnek be az épületbe és a szertáron át távoznak, valamint kijelölték azt a különálló termet is, ahol az eredményekre várakoznak majd. Andruskó Imre igazgató érdeklődésünkre elmondta, a katonák korrektül viselkedtek, és felkészültek voltak. A teszteléshez szükséges eszközök beszerzéséről hivatalos úton értesítette a komáromi városvezetést, akiktől már meg is kapta a választ arról, hogy minden szükséges eszközt beszereznek. A SJG-ban egy-egy voksolás során átlag 200-500 szavazó szokott megfordulni, míg a gimnáziumban kijelölt szavazóhelyiségben mintegy ezren adhatnák le a voksukat. Andruskó Imre arra számít, hogy most sokkal több ember fog megfordulni náluk, mint a szavazások alkalmával. „Nem tartom ördögtől valónak a tesztelést, de az előkészítés amatőr módon zajlott. Ugyanakkor iskolaigazgatóként mindenkit arra kérek, hogy aki csak teheti, menjen el a tesztelésreˮ – mondta Andruskó. Az ütemterv szerint a tesztelés előtti napon, jövő csütörtök reggel érkezik hozzájuk a tesztelés előkészítésével, koordinálásával és felügyeletével megbízott katona. A tesztelést megelőző teendőkről is ő dönt.

(béva, sk, vp)