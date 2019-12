Csalomjai ízek Mallorcán

Katona Gabi 2000. január 5-én érkezett Mallorca szigetére az Európai Unió Szókratész-programja révén, amely az oktatásügy területén az európai együttműködés erősítésére jött létre. A dunaszerdahelyi lány angol tanársegédként helyezkedett el egy helyi iskolában. Eredetileg 5 hónapra tervezte a kinn tartózkodást, azóta csaknem 20 év telt el. Családot alapított, és végleg letelepedett a fővárosban, Palmában. Fia, Dani 14, lánya, Anna 13 éves.



Ünnepek sora



Az otthonról, anyai ágon Nagycsalomjáról, apai ágon Nyárasdról magával vitt szokásokat azonban nem hagyta el. A családi karácsonyok jórészt a gyerekkorában megszokott menetrend szerint zajlanak. Mallorcán a téli időszak a disznóölésekkel kezdődik, utána jön a karácsony, a szilveszter, a háromkirályok, Szent Antal és Szent Sebestyén napja. December 28. a bolondok napja, úgy hívják, hogy Día de los Inocentes. „Az egész időszakot a mediterrán vidámság és közvetlenség jellemzi, amit nagyon megszerettem” – kezdi Katona Gabi. A karácsonyi díszítés csak január 20. után kerül le. December 6. az alkotmány napja, december 8. pedig a szeplőtelen fogantatás ünnepe, innentől kezdődik a karácsonyi készülődés.



Jellegzetes ízek, díszek



Díszbe öltöztetik az utcákat, tereket és az otthonokat. Az ablakokat és a templomokat papírból kivágott körökkel – les neules – díszítik. Régen advent első vasárnapján akasztották föl ezeket, a nagyobbak a karácsonyig hátralevő heteket, a kisebbek a napokat jelentették. Az adventi időszakra jellemző a közös turrónkészítés, amely egy jellegzetes spanyol édesség: darált mandulából, mézből és tojásból készült, citromhéjjal, fahéjjal ízesített massza két ostyalap között. December 24. lényegében nem ünnep Mallorcán, egészen este kilenc óráig nyitva vannak az üzletek, az emberek csak tíz körül vacsoráznak. Nem szűk családi körben, hanem összejön a nagy család, akár a barátok is, és sokan vendéglőbe mennek. A vacsora nem tipikus karácsonyi menü, hanem minden évben más. „Vagy mindenki hoz valamit a vacsorára, vagy előre megtervezik az ételsort, és mindig igyekeznek valami újdonságot kipróbálni. Mivel általában minden évben ugyanaz a társaság jön össze, ezért figyelnek arra, hogy ne ismétlődjön a menü. A drágább ételek közül választanak, halakat, húsokat, főleg töltött hústekercseket és tapasokat” – sorolta Gabi. A tapas a spanyol konyha jellegzetessége, falatnyi darabokra felvágott étel, ami szinte bármiből készülhet: kenyérfalatok különféle feltéttel, apró szendvicsek, sajtok, kolbászkák stb.



Lencse, túró és ének



„Ehhez képest nálunk lencseleves és túrós tészta a vacsora minden karácsonykor” – mondja nevetve. Ezt a szokást nagycsalomjai anyukája nyomán vezette be, vagyis a gyerekkori karácsonyok hangulatát viszi tovább. Apai nagyanyjánál, Nyárasdon halászlé, rántott hal, majonézes és ecetes krumplisaláta szokott lenni. „Még egy nagyon szép családi szokásunk van: szenteste körbeálljuk a fát, és közösen elénekeljük az Eljött a nap, mit várva vártunk éneket. Mindig könnyek szöknek a szemembe. Igaz az a mondás, hogy szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Mallorcán van német meg román bolt, tehát a túrót be tudnám szerezni, de karácsonykor mindig meglátogatnak minket a szüleim, a túrót és a szaloncukrot is Dunaszerdahelyről hozzák, a tésztát anyukám készíti. A lencsén kívül mindent ők hoznak. Amíg a gyerekek kicsik voltak, addig a karácsonyfát titokban titokban díszítettük, mert úgy tudták, az ajándékokkal együtt azt is a Jézuska hozza. Szegények mindig nagyon izgultak, hogy nálunk lesz-e karácsonyfa, mert a spanyolok már december elején feldíszítik a karácsonyfát és kidíszítik a házat, mi pedig hosszú évekig semmit nem díszítettünk. Mindig úgy gondolták, ők biztos nagyon rosszak voltak, mert a Jézuska még egy fát sem hozott nekik, miközben máshol már teljes díszben pompázott minden.”



Éjféli kántálás



Ami igazán mallorcai jellegzetesség, az a december 24-én az éjféli misén előadott, az UNESCO világörökségi listáján szereplő Sibil.la kántálás, vagyis középkori, gregorián ének, amit mindig nő énekel, és a végítéletről, illetve Jézus eljöveteléről, várásáról szól. Sok templomban, miután elénekelték a Sibil.la éneket, elvágják a madzagokat, amelyekkel a papírdíszeket rögzítették, és a „neulak” csillagként esnek a földre.



Különleges édesség



Az éjféli mise után hazaérkezve xocolata amb coca de patatast esznek: sűrű, pudingszerű forró csokoládéba mártogatják a burgonyás tésztából készült süteményt, vagy csigaformájú, zsíros tésztából készült ensaimadát. „Az egész karácsonyi időszak alatt a híresebb forró csokizó helyeken akár 30-45 percet is kell várni a csokira és a coca de patatasra. A leghíresebb ilyen hely a C' an Joan de s' Aigo.” Az éjféli misén a sok turista miatt több nyelven szólnak a hívekhez a Catedral de Palmában, a főváros 13. században épült katedrálisában. December 25én általában együtt vannak a családok. „Rengeteget esznek a spanyolok, vagy otthon jönnek össze, vagy étterembe mennek, de itt nincs az a meghittség, ami nálunk nagykarácsony napjára jellemző, jönnekmennek az emberek, és órákig tartanak a nagy lakomák. Vacsorára karácsonyi levest – sopa de Navidad – főznek, ami tulajdonképpen húsleves nagyméretű, húsgombóccal töltött kagylótésztával. A húsmassza ízesítése a mi májgombócunkéhoz hasonló. December 26. nem munkanap, de nincs jelentősége.”



A nagy ünnep



„Január 5-én éjszaka, illetve 6-ára virradóra jönnek a háromkirályok, itt ez a nagy ünnep, a gyerekek nekik írnak levelet az ajándéklistával. Ilyenkor tele van a város. 5-én este hajóval érkeznek a palmai kikötőbe a királyok, onnan hatalmas felvonulás indul a város fontosabb utcáin. Cukorkát dobálnak, minden gyerek egy nagy zacskónyit szed össze. A gyerekek másnap reggel korán felkelnek, mert várja őket a rengeteg ajándék. Egész Spanyolországban betlehemet állítanak az emberek, ami sokszor egy egész asztalt elfoglal, a városban sok templomban gyönyörű mozgó betlehemet lehet látogatni. Van kimondottan betlehemlátogató séta. Az utóbbi időben karácsonyfát is állítanak. Rengeteg a vegyes házasság, és erőteljes az amerikai hatás, érezhető a globalizáció. A kisgyermekes családoknak szerintem kényelmesebb, ha karácsonykor jönnek az ajándékok, mert akkor az egész téli szünetben játszhatnak a gyerekek, mint háromkirályokra, mert másnap már kezdődik az iskola, ezért ezen próbálnak változtatni.” Az egész ünnepi időszak alatt nagyon sok halat és húst esznek a mallorcaiak, főleg kicsi sült malacot – porcella rostida. Szilveszterkor csak késő este készülődnek az emberek az ünneplésre, nagy bulikat tartanak. Éjfél előtt, amikor 12 másodperc van hátra az óévből, a városok terein lévő kivetítőkön vagy otthon a televízióban nézik a Madrid főteréről, Puerta del Solról sugárzott közvetítést, elkezdik visszaszámolni az időt, és minden gongütésre bekapnak egy szem szőlőt, hogy az újév minden hónapjában szerencsések legyenek.