Csalogató beiratkozási program a Czuczor Gergely Alapiskolában

Hétfőn Czimbalmosné Molnár Éva, a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője és Csányi Norbert, a főosztály területi referense, az iskola egykori tanulója adta át az ajándékot.

„Hatodszor hirdettük meg a versenyt hat-tíz éves gyerekek számára. Az első évben mintegy kétezer, idén ötezer gyerek vett részt a feladatok megoldásában. Ötven Csodasarkot lehetett nyerni, készségfejlesztő társasjátékokat és mesekönyveket százezer forint értékben. A versenyzők felajánlhatták a saját iskolai közösségüknek a nyereményt, mint ahogy Vilmos is tette. Ezzel is erősíteni szeretnénk a gyerekekben a közösség iránti szeretetet“ – mondta Czimbalmosné Molnár Éva. Szlovákiában tíz ajándékcsomagot osztanak szét a napokban.

Az átadási ünnepségen részt vettek Deák Vilmos szülei és a család legifjabb tagja, a kis Vendel. Az idei versenyben Mátyás királlyal kapcsolatos feladatokat kaptak a versenyzők. Az átadási ünnepséget vidám zenés műsorral tették emlékezetessé az iskola tanulói. Novák Monika, a Czuczor Gergely Alapiskola igazgatója elmondta, a Csodasarok a tanulószobába kerül, melyet néhány éve nyitottak meg a beutazó tanulóknak, hogy ne kelljen a városban csatangolniuk az autóbuszra, vonatra várva. A közelmúltban új természettudományi szaktermet nyitottak az iskolában, amelyre a nemzetpolitikai államtitkárság, a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közvetítésével nyolcmillió forint támogatást nyújtott. A város önkormányzata 6700 euróval járult hozzá a tanterem felújítási munkálataihoz. A tanulók kémia, biológia, fizika és földrajz órán veszik birtokukba a korszerűen felszerelt tantermet. Szeptemberig természettudományi termet nyitnak az iskolában az alsó tagozatos tanulóknak. A szakterem megnyitására a fenntartó nyújtotta be a pályázatot. A járási székhely egyetlen magyar alapiskolájában ismét megkapható az Iskolahívogató kiadvány, melyet az ősztől iskolaköteles érsekújvári és régióbeli gyerekekhez juttatnak el.

Kérésre a szlovák óvodát látogató gyerekeknek is elküldik a tájékoztató füzetet. Az idei beiratkozási programban is meghirdették a Színes ceruzák rajzversenyt, amelyre március 18-ig küldhetik be az alkotásaikat az ősztől iskolaköteles gyerekek.

Az eredményhirdetést és a kiállítás megnyitóját március 23-án tartják, a Játsszunk együtt! foglalkoztató délutánon. A beiratkozás április 1-jén és 2-án lesz az iskolában, majd május 22-én Óvodások az iskolapadban foglalkoztató délelőttre várják a leendő elsősöket. A részletes programot az Iskolahívogatóban is megtalálják a beiratkozásra készülő családok.