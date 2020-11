Csaknem 1,2 millióból újulhat a komáromi Eötvös utcai alapiskola

„Ez egy óriási lehetőség és felelősség is az iskolának“ – mondta a felújítást beharangozó sajtótájékoztatón Majer Péter, a Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója. Gyakorlatilag teljes felújításra kerülhet sor. A tető renovációja mellett leszigetelik az épületeteket, korszerűsítik a beltereket, illetve kicserélik a régi nyílászárókat is. Emellett gyakorlatilag új, 200 fős aulával bővülhet az intézmény, s egyebek mellett a sport is kiemelt szerepet kap: egy multifunkciós pálya mellett atlétikai pályát is építenek az Eötvös alapiskolában. Utóbbi Keszegh Béla komáromi polgármester szerint elsősorban azért fontos, mert jelenleg az egész járásban nincs erre a célra alkalmas helyszín. A polgármester emellett kihangsúlyozta, a városi alapiskolák 30 éves lemaradásban vannak, ami a felújításokat illeti. „Az oktatás színvonala Komáromban erős, ezt nagyon sok eredmény visszaigazolja, akár Kárpát-medencei, akár megyei, akár országos szinten nézzük a kiértékeléseket. Ennek az iskolának is nagyon erős eredményei vannak mind a sport, mind más tantárgyak területén, azonban a körülmények elhanyagoltak voltak, s ebben tudunk most előrelépni“ – mondta Keszegh, aki azt szeretné, ha idővel minden komáromi alapiskolára sor kerülhetne. Az Eötvös iskola támogatásáról már régebb óta tárgyalnak a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkársággal, és csupán a koronavírus akasztotta meg a folyamatot.

Majer Péter igazgató és Keszegh Béla polgármester (kép: komáromi önkormányzat)

Most készülnek a tervdokumentációk, s a közbeszerzések lefuttatása után 2021 februárját követően indulhatnak meg a munkálatok, amelyeket aztán ugyanazon év október 31-éig kell befejezni, majd egy hónap lesz az elszámolásra. Először a tetőt teszik rendbe, amely sok helyen rossz állapotban van. A legintenzívebb szakaszra előreláthatólag a nyári hónapokban fog sor kerülni.

Majer Péter egyebek mellett arról is beszámolt, hogy már második éve három első osztályt tudnak nyitni, emellett új típusú szlovák nyelvoktatást vezettek be, valamint idén sportirányzatú osztályt indítottak 20 diákkal. Azt is tervezik, hogy hivatalosan felveszik Eötvös József nevét. „Ez egy végtelen történet, mindig új ötletekkel kell jönni, ugyanis személy szerint úgy gondolom, az a világ már elmúlt, amikor úgy voltunk, hogy van egy iskola, s abban elvagyunk 5-10-20 évig. Minden évben kell újítani, s nagyon örülök, hogy olyan szülők vannak itt, akik ezt jó értelemben véve el is várják“ – mondta az igazgató.