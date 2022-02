Budapesti szemét Párkányban – feketén (KÉPEK!)

Legalább egy, de inkább több teherautónyi szemét és vegyes hulladék. Halmokban, sávokban, szétszórva, kupacokban, zsákokban és szabadon leöntve. Építkezési hulladék, vegyes hulladék, papír, iratok, régi bútorok, háztartási gépek, több, degeszre tömött zsák, ruhák, elektromos hulladék, de még veszélyes ill. vegyi hulladék is. Ez tárul most Párkányban az ember szeme elé, ha a központi buszmegállótól elindul a Vadas melletti zöldövezetben a garamkövesdi bekötőút felé. Szerkesztőségünket a napokban több dühös párkányi lakos is értesítette a környezetszennyezésről, fotókat is mellékeltek, még drónnal készítetteket is. Olvasóink felháborodása jogos, hiszen míg ők fizetik a hulladékelhordási díjat, egyesek vígan és ipari méretekben szennyezik a város területét. A most keletkezett illegális lerakatok az összetételükből, a tárgyakból, feliratokból és egyéb jelekből ítélve egészen Budapestről kerültek Párkányba, ahol pont a Vadas fürdő melletti területen öntötték le a szemetet. Ugyanakkor az Új Szónak több helybéli lakos is úgy vélekedett, csak alapos helyismerettel rendelkező követhette el ezt, vagy egy ilyen személy utasítására szabadultak meg pont azon a területen a hulladéktól. A szemétben még cégek és vállalkozók személyi adatai, könyvelési papírok is olvashatók.

Nem újdonság, de tettenérés nélkül nehéz büntetni

A hulladékdíjak drágulása óta, na és a szigorúbb szabályzás óta Párkányban is gyakran előfordul, hogy a környező falvakból, sőt Magyarországról is autókkal hordják be a szemetet a városba idegenek, aztán a szemetet vagy a lakótelepi kukákba tömik, vagy mások edényeibe – vagy pedig egyszerűen kidobják a nagy mennyiségű hulladékot Párkány elhagyatottabb részein. De hogy valaki egy távlatilag üdülésre szánt zöldövezetben több teherautónyi piszkot dobjon ki, az a pofátlanság csimborasszója – véli több olvasónk. Városi területről lévén szó, szerkesztőségünk a városházához fordult az ügyben. Eugen Szabó polgármester megkeresésünkre közölte, a hasonló esetekben az a tapasztalat, hogy ha a vétkest, vétkeseket nem érik tetten, akkor az igazságszolgáltatás és a büntetést kirovó szervek sem tudnak mit lépni.

Felszólításokat küldenek, a Vadas kitakarít, lezárás is lesz

A szóban forgó terület egy szabadon hozzáférhető, Párkány tulajdonában lévő zöldövezet, a Vadas fütdő kezelésében. Mivel a fürdő szomszédságában található, ezért hosszú távú turisztikai fejlesztésekre szánják. „A terület egy része jelenleg alkalomszerű attrakciók elhelyezésére ad lehetőséget, mint például gokart pálya, offroad pálya, körhinta stb. A múltban több alkalommal is hordtak ki ide szemetet ismeretlen személyek. Az utóbbi időben a területet lakossági és vállalkozói közreműködésnek köszönhetőnek is megtisztították, és a helyzet megnyugodni látszott” – fejtette ki válaszában Párkány polgármestere. „A Vadas dolgozói február 2-án fedezték fel az új lerakatokat. A városi rendőrség másnap mérte fel a helyzetet. Tény, hogy a szemétben találhatók dokumentumok is melyekből nevek és címek is kiolvashatók. Az eddigi tapasztalatok olyanok, hogy ha a vétkes nincs tetten érve. akkor az igazságszolgáltatók az esettel semmit sem tudnak tenni. A város természetesen fel fogja szólítani az ügyben felmerülő személyeket magyarázatkérés céljából illetve a rend helyreállítása céljából” – fogalmazott a polgármester. Szabó azt is tudatta, hogy a hulladékot a Vadas el fogja távolítani. Továbbá az adott szakaszra ismét olyan akadályokat helyeznek ki, amelyekkel kizárják innen a járműveket, és ezeket meg is erősítik, várhatóan már a jövő hét elején. „Megjegyzem, nyolchektáros területről van szó, amit nem egyszerű csak úgy körbezárni” – konstatálta a polgármester.