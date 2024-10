Bővülő kínálat a galántai swapokon

Tavaly ősszel alapított polgári társulást Lenka Šajgalíková, Rapand Bori és Andrea Balážová Bachorecová, de már előtte, 2022 óta rendszeresen szerveztek úgynevezett swapokat, vagyis ruhacseréket. A Galántán tevékenykedő, Kolo-vrátka nevű szervezet legfőbb célja, hogy a már nem használt ruhák új gazdára találjanak ahelyett, hogy azokat kidobnák, továbbá, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatosságra, az újrahasznosítás lehetőségeire. Az elmúlt időszakban már nemcsak ruhákat cserélhettek az érdeklődők a rendezvényeiken, hanem különféle kiegészítőket, cipőket, játékokat, könyveket vagy hanglemezeket is. Azóta, hogy közel egy éve polgári társulásként működnek, a csereakciókat kézműves-foglalkozásokkal, játszóházzal és más érdekes programokkal is igyekeznek színesebbé tenni. Nem titkolt szándékuk, hogy olyan közösséget teremtsenek, melynek tagjai környezettudatosak, a fenntarthatóbb életmódot választják, ezért előadásokat, kurzusokat, beszélgetőesteket is terveznek a jövőben. Rapand Bori, az egyik alapító az Új Szónak elmondta, a város által kiírt, a lakókörnyezet javítására irányuló pályázaton augusztusban ezer eurót nyertek.

„Ez az összeg számunkra nagy segítség abban, hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk, állványokat, tárolókat vásároltunk belőle, amelyeket a szeptemberben szervezett cseréken már fel is használtunk. Maga a pályázat azért is volt hasznos számunkra, mert a bíráló bizottság előtt elő kellett adni az elképzeléseinket, be kellett mutatni a társulásunkat, így a városházán is többen megismertek bennünket”

– fejtette ki. A társulás tagjai és a DHL vállalat között együttműködés formálódik, ám ennek részleteiről Rapand Bori még nem árult el többet. Legutóbb a Gejza Dusík nevét viselő alapiskolával közösen szervezett lakótelepi swapot a Kolo-vrátka, amit az eddigi legsikeresebb rendezvényének könyvelt el. Az Északi lakótelepen tartott kétnapos swapra százan látogattak el, csaknem 1800 ruhát, több mint 100 könyvet és játékot, közel 300 cipőt és egyéb kiegészítőt hoztak az érdeklődők. Az összegyűjtött dolgoknak több mint 83%-a gazdát cserélt, a megmaradt holmit az Ekocharita Slovensko Slovensku szervezetnek adományozták. Az érdeklődők találkozhattak több helyi termelővel, például a Rodinná EkoFarma No. 5, vagyis az 5-ös számú családi ökofarm közösségi kert megalapítóival, a Beefabrique méhészettel és a Sun&Moon biokozmetikumokkal. A Lunali Art művésze segítségével régi pólókból varázsolhattak újakat a látogatók, a Haluzu Coffee&Vinyl Shop szervezésében pedig régi bakelit lemezek között lehetett válogatni. Szintén újdonság, hogy már növényeket is felajánlhattak a résztvevők cserére. Az egyetlen feltétel az volt, hogy kifejlett gyökere legyen a növénynek, de cserepes virágot is lehetett felkínálni.