Bezár a pozsonyi nagy kapacitású oltópont

Közel egy év alatt több mint 350 ezer Covid-19 elleni vakcinát adtak be a nemzeti labdarúgó-stadionban kialakított oltóponton. Juraj Droba, Pozsony megye elnöke szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy az országban itt a legmagasabb az oltottak aránya. Az elmúlt hetekben rugalmasan, az érdeklődők igényeihez igazították az oltópont működését. Jelenleg azonban olyan alacsony az érdeklődés, hogy már nincs szükség a nagy kapacitású oltópontra, ezért február végével bezár a központ. Pozsony megyében az arra jogosultak 60 százaléka vette fel a koronavírus okozta megbetegedés elleni védőoltás harmadik adagját. Tomáš Szalay, a megye egészségügyi osztályának igazgatója közölte, hogy az első és második adagot is felvehették az érdeklődők az oltóponton, azonban belőlük kevesebb volt. “Múlt szombaton felnőtteket és 12 évnél idősebb gyerekeket is oltottunk, ekkor csak hatszázötven jelentkezőnk volt. Hétfőn az 5 és 11 év közötti gyerekeket vártuk, ők még jövő pénteken, február 18-án is felvehetik a vakcinát, mert van érdeklődés” - részletezte Szalay.

Ha az egészségügyi minisztérium a 12 évnél idősebb gyerekeknek is engedélyezi majd az emlékezettő oltást, akkor újra nőhet az érdeklődés a szolgáltatás iránt. A hétvégén még a károlyfalui (Karlova Ves) rendelőintézetben is felvehető a vakcina, és a mozgó oltópontokat sem állítják le annak ellenére sem, hogy elenyésző az érdeklődés.