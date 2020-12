Beszállás Hogwarts,azaz Roxfort felé

Nemcsak azért, mert mézeskalácsdíszek függnek az állomás épületén, hanem azért is, mert a hóember mögötti útjelző oszlop Pozsonyon és Komáromon kívül az Északi-sarkra, Atlantiszra, de még Harry Potter alma materébe, a Hogwarts, vagyis a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola felé is mutatja az utat. „Szeretem az ünnepeket, a karácsony varázsa pedig egészen különleges. Ha már úgyis itt, a munkahelyünkön töltjük az ünnepek nagy részét, legyen a környezetünk is varázslatos” – mondja Méhes Henrietta, az állomáson dolgozó egyik alkalmazott, az egyedi, ötletes díszítés megálmodója és kivitelezője. „Advent első vasárnapján éjjeli szolgálatos voltam, egymás után jöttek az ötletek a díszítésre, úgyhogy nekifogtam. Teljes mértékben magánakció, mert hát ilyenre természetesen nincs hivatalos keret, úgyhogy igyekeztem a lehető legkisebb költségvetéssel gazdálkodni. A polisztirol a házunk szigeteléséből maradt meg, az ágakat a határban szedtem össze, a gumiabroncsokat pedig nyáron virágkaspóként használjuk, most zöldre festve fenyőfák lettek.” Hogy nem a pénz a fontos, sokkal inkább a leleményes ötlet, mi sem bizonyítja jobban, mint a vonattal utazó közönség lelkes visszhangja. Minden elhaladó vonat ablakából tucatjával fényképezik mosolyogva az utasok a diósförgepatonyi varázslatos vasútállomást.

