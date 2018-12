Belharc dúl az MKP gútai alapszervezetében

A beadványt Tóth Péter és Nagy Jenő személyesen adta le a párt pozsonyi központi irodájában, az Országos Etikai Bizottság elnökének címezve. Zupkó Mária, a bizottság elnöke lapunknak megerősítette a beadvány iktatásának tényét, de tartalmáról nem nyilatkozott. „A szabályzat értelmében a bizottságnak 15 napon belül kell foglalkoznia vele” – tette hozzá. Szűkszavúan nyilatkozott Nagy Jenő is, annyit árult el csupán, hogy mind a kilenc aláíró képviselő-jelöltként indult a novemberi helyhatósági választáson.

Az már a jelöltállításkor és a választási kampány során is érezhető volt, hogy különböző csoportok feszülnek egymásnak az MKP gútai alapszervezetében, és a választások után sem nyugodtak meg a kedélyek. Egy nappal az új testület eskütétele és a frakciók megalakulása után már ki is zárták az MKP-frakcióból Samu Istvánt, az indoklás szerint bizalomvesztés miatt. Most pedig a helyi elnök tevékenységével szemben fogalmazták meg kifogásaikat a vele elégedetlen tagok. Viola Miklós, aki tagja az újonnan felállt testületnek, lapunk kérdésére elmondta, nem tudja, mi lehet a beadványban, egyelőre semmilyen hivatalos értesítést nem kapott róla. „A múlt héten volt alapszervezetünk elnökségi ülése, ott senki nem élt panasszal – árulta el. – Úgy vélem, a beadvány egyfajta válasz arra, hogy Samu Istvánt javaslatomra kizártuk a frakcióból.”

December 17-én, hétfőn Komáromban ülésezik az MKP Országos Elnöksége, amelyre értesülésünk szerint meghívást kapott a gútai alapszervezet vezetése is.