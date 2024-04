Bátorkeszi Bornapok huszadszor – Nemzeti Borszalon nominációja először

Habár több minta is érkezett távolabbi vidékekről (pl. az Erdőháti-alföldről vagy Pozsony környékéről), a bátorkeszi kettős rendezvényen döntő többségben sok tucatnyi Ógyalla, Kürt és Párkány környéki borászat mérettette meg magát. A március végi, hat bizottság által végzett mintaértékelést követte az április 6-i díjátadás és borkóstolás a nagyközség kultúrházában.

A legjobbak

A száraz fehérborok kategóriájában a Jávorka Tamás 2023-as fűri morva muskotály bora lett a bajnok. A félszáraz-félédes fehérborok között a Zalaba Winery 2021-es muzslai traminije bizonyult a legjobbnak. A különféle vörösborok versenyében a Château Rúbaň tavalyi fűri félszáraz cabernet sauvignonja nyert. Az édes borok kategóriájában a Slimo Winery muzslai 2022-es Aurelius borát értékelte a legjobbra a bizottság. Nemcsak a bajnokok, de minden arany minősítést nyert bort nevezhetnek a készítőik a Nemzeti Borszalon országos versenyére, ahol majd kiválasztják az ország 100 legjobb borát.

Különdíjak

Az eseményen még több különdíjat is kiosztottak. A SZEGAB társulás legjobb zöld veltilininek járó elismerését a bátorkeszi Cséplő Szilárd bora kapta. Bátorkeszi polgármesterének és képviselő-testületének díját a helyi Amícius kékfrankos roséja kapta. Emellett az ógyallai (Tóth Ottó rajnai rizlingje), a kürti (a Château Rúbaň Noriája) és a párkányi (a Drozdík Pincészet devínje) borrégiók legjobb italait is kiválasztották.

20 éves munka gyümölcse

Érdemes közelebbről is megnézni, milyen összefüggés van a Bátorkeszi Bornapok és az országos nominációs verseny között. Az előbbi rendezvényt idén szervezték meg 20. alkalommal, ám mi volt a szervező SZEGAB társulás eredeti szándéka? „Akkor csak az volt a célunk, hogy a bátorkeszi borászokat rábírjuk arra, hogy ne csak kevert, hanem fajtaborokat is készítsenek, s azokkal próbáljunk meg bejutni a borpiacra, mert máshogyan nem lehet. Megfogadták a tanácsokat, 20 év alatt kifejlődött több kisebb borászat, s van pár nagyobb borászunk” – mondta lapunknak id. Gyöpös István, a társulás vezetője.

Gyakorlatilag az aprómunkának és a helyi versenyek színvonalának köszönhető az, hogy végül az országos nominációs versenyt is sikerült a nagyközségbe hozni. A tágabb régióban egyébként még Verebélyen volt hasonló rendezvény. Gyöpös szerint több mint 10 éve dolgoznak kifejezetten azon, hogy a saját vidékükön is legyen egy ilyen megmérettetés. Mindenképpen szeretnék megtartani a szervezés jogát és helyét. A védnökök eddigi visszajelzései alapján ennek jövőre sem lesz akadálya, ami a SZEGAB elnöke szerint nemcsak a borászok, de a község büszkesége is.