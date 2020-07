BARANGOLÓ: Kassa madártávlatból

A Hradová dombtetőn kimagasló kilátótorony és a tőle néhány méterrel távolabb fekvő, vascölöpökön álló terasz Kassa északi oldalán, Kavacsány (Kavečany) közelében található. A dombtető gyalogosan és kerékpárral egyaránt megközelíthető. Akik két keréken érkeznek, azok a várhegy lábánál található parkoló után helyenként komolyabb emelkedőkre számíthatnak, de némi erőfeszítéssel akár öt-tíz percen belül is eljutnak a kilátóhoz. A táv gyalogosan nagyjából húsz-huszonöt perc alatt tehető meg, a ritkán túrázók vagy fáradékonyabbak is bátran nekivághatnak ennek a szakasznak, az út mentén kihelyezett padokon bármikor szusszanhatnak egyet. Mivel az út teljes hosszát a környező erdő sűrű lombkoronája borítja, a forró napsugaraktól és a tikkasztó hőségtől sem kell tartani. Ha valaki mégiscsak megszomjazna az úton, a 21,5 méter magas kilátótorony lábánál található információs központ büféjében különféle frissítő italokkal csillapíthatja szomját. A gyerekekkel érkezőknek sincs mitől tartaniuk, ugyanis a természettel szinte egybeolvadó, fából épült központ közvetlen közelében a legkisebbek szórakoztatására is gondoltak. Legalább három hinta, egy kisebb mászófal, egy kötélpálya, kisebb-nagyobb hintalovak és megannyi más kültéri játékelem várja őket. A város irányába tovább haladva egy, a középkorból ismert egyszerű parasztházat, egy korhű kovácsműhelyt, illetve néhány háziállatnak helyt adó, fából épült istállót is megcsodálhatunk. A kilátótorony és a tőle délkeleti irányba található fémszerkezetes platform innen már valóban csak egy kőhajításnyira van. A négy lábon álló építményen három kilátóteraszról szemlélhetjük meg a környező tájat.

Nyitvatartás, árak



A torony csak a nyári hónapokban, pontosabban július 2. és augusztus 31. között látogatható, mégpedig kedden és pénteken 10 és 18 óra között, valamint hétvégenként 10 és 19 óra között. A 120 cm-nél alacsonyabb gyerekek számára a belépés ingyenes, a magasabb gyerekek és a 60 év felettieknek a belépődíj 50 cent, a felnőttek pedig 1 euróért csodálhatják meg a kilátást. A kilátótorony alatti terasz az év minden napjában várja a látogatókat, igénybevétele térítésmentes, de ettől függetlenül legalább olyan szép kilátást kínál, mint a szomszédos fémbástya.

A hely története



A jelenlegi kilátótorony elődje, a 12 méter magas Rákóczi-kilátó még fából készült 1909-ben, és csupán tíz évet élt meg, 1919-ben lerombolták. A mai kilátótorony 1987-ben a város megrendelésére épült fel, de az azt követő 15 évben szinte alig költöttek valamit a vaskonstrukció karbantartására. A népszerű kilátót a 2004-es turistaszezon kezdetén kénytelenek voltak bezárni, a felújítás pedig pénzhiány miatt hónapokig húzódott. A felújítás 2,4 millió koronába került, a költségeket a város, illetve a Kassai Városi Erdők részvénytársaság vállalta magára. A rendbehozatal során arra is figyeltek, hogy a kilátó jól megközelíthető legyen, korábban ugyanis csak a gyakorlott természetjárók tudtak felmászni a dombtetőre. A torony felé vezető utat egyébként a Kavacsány közelében található, akár 20 személygépkocsi befogadására is alkalmas parkolótól táblák jelölik. A kilátó történetét bemutató információs táblák szlovák és angol nyelvűek.