BARANGOLÓ: A Mátyusföld és a Csallóköz határán

„Nem hittem, hogy ilyen gyönyörű a Csallóköz. Ezüst víz (Kis-Duna), ezüstös fűz és nyárfák, ezüstös rétek (benőtte őket az az árvalányhajféle, bojtos növény) erős, mély zölddel aláfestve, hozzá az ég is egész nap ezüstszín volt. Azt hiszem ez szebb, mint Páris” – írta Kodály Zoltán barátjának Párizsba küldött levelében, nádszegi népdalgyűjtő útjáról.

Aki az ezüst vízben gyönyörködne, keresse fel a Kis-Dunát. A csónakázók, a biciklisek, a horgászok és a túrázók számára is kellemes kikapcsolódást nyújthat a folyó Nyárasd határában található szakasza, ahol a Tőkési-ág beletorkollik a Kis-Dunába. A településtől nagyjából 5 kilométerre található hely kényelmesen megközelíthető autóval és kerékpárral, de akár gyalog is. Az erdő széléig, az egykori pionírházig betonút vezet, onnan pedig csak néhány perc séta és máris a vízparton vagyunk. Csónakkal Eperjes felől lehet megközelíteni. A 25 kilométeres távot öt-hat óra alatt kényelmesen meg lehet tenni, tempósabban, pihenő nélkül nagyjából négy óra alatt. Mivel egy nyugodt kis folyóról van szó, ezért bátran nekiindulhatnak akár kisgyermekes családok is. Evezés szempontjából nem túl igényes, kikapcsolódás szempontjából viszont tökéletes választás lehet.

Evezés szempontjából nem túl igényes ez a szakasz. - A szerző felvétele

A csónakkal a fák között kanyarogva felfedezhetjük a táj szépségét, és olyan közelről láthatunk állatokat, amire máshol nincs alkalmunk. A Kis-Duna ártere a szürke gém kedvelt élőhelye, de szebbnél szebb szitakötőket is láthatunk a vízen. A Tőkési-ág partja védett terület, de a Kis-Duna mentén több pihenőhelyet is találhatunk. A két folyó összefolyásánál móló található, a parton egy nagyobb terület van, ahol lehetőség van a sátorozásra, piknikezésre. A horgászok elsősorban pontyra vadászhatnak.

A víz érdekessége, hogy a két mederben különböző színű és hőmérsékletű víz folyik, amely több kilométerrel lejjebb sem keveredik össze, hanem lényegében egymás mellett folyik tovább a közös mederben. A fürdőzők megtapasztalhatják a víz különböző tulajdonságait. A hely népszerűségét bizonyítja a hatalmas zsáknyi szemét az egyik fa alatt, illetve hogy szombat délelőtt pozsonyi, bazini és turócszentmártoni rendszámú autók parkoltak közvetlenül a vízparton. Természetesen értékelendő, hogy a szemét nem a földön hevert szanaszét – leszámítva a megszámlálhatatlan mennyiségű cigarettacsikket, de felmerül a kérdés, hogy aki kivisz valamit a vízpartra a kényelme érdekében, az miért nem tudja hazafelé magával vinni. Ugyancsak elgondolkodtató, hogy négy ember miért megy ki a természetbe négy autóval, illetve tényleg nem lehet-e máshol megoldani a parkolást, mint a vízpart közvetlen közelében.