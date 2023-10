BARANGOLÓ: Badacsony ősszel finomabb

Először is olyan helyiség hogy „Badacsony” nem létezik. Badacsony ugyanis minden, ami a jellegzetes alakú Badacsony hegy alján található, ami az ún. Badacsony régió. Igazgatási központja, önkormányzata pedig Badacsonytomaj.

A Rózsakő és Ranolder legendája

A környéken nagyon sok látnivaló, kóstolnivaló, pincészet van bejárható távolságban. Különösen, ha nem hétvégére időzítjük a látogatást, nagyon kellemes, csendes, mégis minden részében tartalmas tartózkodásra számíthatunk. Kezdhetjük a badacsonyi régió alfájával, azaz a Badacsony hegy megmászásával, ami valójában nem is mászás, hiszen csupán egy enyhe emelkedésű úton lehet körbejárni a hegyet, érintve valamennyi látványosságát. Az úton haladva mindenképpen ejtsük útba a Rózsakövet. A kő legendája Kisfaludy Sándor, helyi író és felesége Szegedi Rózához kötődik, akiknek ez volt sétáik alkalmával kedvenc pihenőhelyük. A legenda szerint, az a szerelmespár, amely ezen a kövön pihen meg, háttal a Balatonnak, a következő évben biztosan összeházasodik. Ettől a kőtől indul a túra fel a hegyre, a Kisfaludy kilátóhoz, illetve a Ranolder kereszthez, amely Ranolder János, veszprémi püspökről kapta a nevét, aki a badacsonyi közösségért nagyon sok jót és szépet tett életében. A kereszthez is legenda kötődik, bár szomorúbb, mint a Rózsakőhöz. E szerint a kő keresztet a püspök hálaképpen állíttatta, mintegy köszönetet adva a Teremtőnek a táj szépségéért, valamint a szőlősgazdák védelmére is. Ez a kereszt volt és a mai napig is arra hivatott, hogy megvédje a gazdákat és szőlészeteiket a jégesőtől, kártevőktől, mindenféle rossztól, ami az év során érhetné ültetvényeiket. A legenda szerint, negyven ökör vitte fel a köveket a hegyre a kereszt megépítéséhez. Amikor az ökrök felértek a teherrel a hegy tetejére, szomjúságukban és tikkadtságukban, annyira közelinek látták a Balatont, hogy levetették magukat a hegyről a vízhez.

Az útvonal, a központtól Rózsakőig 25-30 percet, majd innen a Kisfaludy kilátóig és a Ranolder keresztig további 30-40 percet vesz igénybe. Kihagyhatatlan a Kisfaludy ház, amelyben a költő és felesége főleg szüret idején tartózkodtak, illetve itt fogadták a szüret idejére érkező vendégeiket. Innen nem messze áll a Szegedy Róza ház, amelyet a mai napig a Balaton-vidék legszebb présházának tartanak. A hegytetőn aztán további lehetőséget kínál a Tűzgyűrű elnevezésű, 11 kilométeres tanösvény, amelyet szintén körbejárhatunk.

A Balaton festője

Egry Józsefet, az 1951-ben Badacsonytomajon elhunyt festőművészt tartják a Balaton hiteles festőjének. A hálás badacsonyiak szobrot is emeltek a művésznek a kikötőben. A művész, aki 1948-ban az elsők közt kapott Kossuth-díjat, mesterien ábrázolta a balatoni ezüst és arany létrákat, azaz azt a természeti jelenséget, amikor a nap sugarai illetve a hold fénye tükröződik a tó felszínén. A festőművész képeit az Egry József Emlékmúzeumban lehet megtekinteni állandó kiállításon.

A hajózás

Ki ne hagyjuk a Balaton egyik legnagyobb attraktivitását, a hajózást, vitorlázást. Elsősorban a szemközti Fonyódra lehet átsuhanni, vagy akár tovább Szigligetre, a Balaton várához, amely annak idején végvárként szolgált, sőt átszállással Keszthelyig is el lehet hajózni. Ha ez nem elég, még mindig választani lehet a sétahajózási programok közül is.

Az ősz a badacsonyi régióban a finom ételekről és a hozzá tartozó jobbnál jobb nedűkről szól. Számos borászat és pincészet között lehet válogatni Káptalantóti, Badacsonytördemic, Badacsonyörs bortermelői közt, akik valamennyien saját boraikkal várják a vendégeket. Meg kell kóstolni a zászlóvivő Badacsonyi Szürkebarátot, amely francia szerzetesek révén került a vidékre, a borvidék kuriózumát, a jellegzetes Kéknyelűt, amely csak ezen a vidéken terem és természetesen a legelterjedtebb és legkedveltebb Olaszrizlinget is. Ha már erre járunk, ne hagyjuk ki a közeli Tapolcát sem egyedi tavas barlangjával, ahol a szó szoros értelmében a hangulatos kisváros alatti csónakázásra invitálnak bennünket. Nem kell ragaszkodni a bejárt, ismert útvonalakhoz, a megjelölt turistalátványosságokhoz. Ez a régió akár lent a Balaton parton, akár a hegyek menti szőlőtőkéknél való barangolásnál élmény és élvezet.