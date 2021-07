Az ország északi és nyugati részén viharok és jégeső várható

A figyelmeztetés egész Pozsony és Zsolna megyére vonatkozik, ezenkívül Nagyszombat megye nagy részét is érinti a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás kivételével. A figyelmeztetés még a Besztercebányai, a Breznóbányai, a Nagytapolcsányi és a Porádi járásban is érvényben lesz. „A viharokat rövid, de kiadós esőzések kísérhetik, melyek során akár 20-40 milliméternyi csapadék is leeshet. A széllökések sebessége 18 és 23 m/s között alakul (65-85 km/óra)” – pontosított az intézet.

Hétfőn, 14:00 és 18:00 között a hőség miatt elsőfokú figyelmeztetés lép érvénybe Kassa megye nagy részén. Kassán és Kassa-vidék járásaiban, Nagymihályban, Szobráncon és Tőketerebesen a hőmérséklet helyenként akár a 33 fokot is elérheti.