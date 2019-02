Az önkormányzat választ alpolgármestert Királyhelmecen

Az alakuló ülésen, 2018 novemberében, Királyhelmec több fontos ügyben is döntés született, ám a város alpogármesterét akkor nem jelölték ki (Képarchívum)

A bodrogközi városban nem sokkal a 2018. novemberi helyhatósági választások után beiktatták tisztségükbe a voksoláson mandátumot szerző képviselőket, a polgári esketések elvégzésével Nagy Gitát és Fedor Sándort bízták meg, a polgármester távollétében az ülések összehívására jogosult személy pedig, ugyanúgy, mint négy évvel ezelőtt, Želinský József lett. Az új polgármester bérezéséről is döntés született, megalakultak az önkormányzat munkáját segítő szakbizottságok, ám Pataky az alpolgármesterét az alakuló ülésen nem nevezte meg. Erre a jogszabályok szerint 60 nap állt a város első emberének rendelkezésére, ám ő sem ez alatt az idő alatt, sem azóta nem hozott ebben az ügyben döntést. Eddig az alpolgármesteri teendőket – részmunkaidőben – Nádasdi Péter látta el, aki a 2014-es választásokkor Királyhelmecen a legtöbb, 1146 szavazatot szerezve lett a helyi önkormányzat tagja.

Tavaly novemberben ő, ahogy a korábbi önkormányzat több tagja is, szintén mandátumot szerzett, de a mostani sorrend némiképp eltért a négy évvel ezelőttitől. A legtöbb szavazatot Királyhelmecen Želinský József (Híd) szerezte, 1433-ot, majd Máté Erzsébet (független, 1306 szavazattal), Nádásdi Péter (független, 1237 szavazattal), Illés Zoltán (Híd, 1071 szavazattal), Pandy Péter (Híd, 1009 szavazattal), Fedor Sándor (Híd, 958 szavazattal), Nagy Gita (Híd, 955 szavazattal), Apacs Zoltán (független, 938 szavazattal), Sačko Géza (Híd, 900 szavazattal), Tancsák Péter (független, 742 szavazattal), valamint Zvolenský Gabriella (független, 732 szavazattal) következett. Zvolenský Gabriella kivételével mindannyian a Patakyt támogató, Együtt a helmeciekért csoportosulás tagja voltak. A polgármester lapunknak elmondta, mivel a csapata mind a választásokon, mind az azóta eltelt időszakban rendkívül egységes volt, nem szeretett volna ő „rangsort” felállítani közöttük. S mivel munkatársainak ítéletében eddig is megbízott, most sincs ellenére, hogy az alpolgármester személyéről a képviselők hozzanak döntést – melyet természetesen tiszteletben fog tartani.

A hatályos jogszabály egyébként lehetőséget ad a mindenkori polgármesternek arra, hogy a megválasztott alpolgármestert bármikor leválthassa, egy ilyen intézkedés után pedig további 60 nap áll a rendelkezésére, hogy új helyettest válasszon. Pataky úgy nyilatkozott, hogy az új királyhelmeci alpolgármester – elődjétől eltérően – nem részmunkaidőben, hanem főállásban látja majd el feladatait.