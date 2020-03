Az idősekre és az idegenekre is ügyelnek

Pozsonyban a magisztrátus vásárolt szájmaszkokat, miután nyilvánvalóvá vált számára, hogy az állam jelen pillanatban nem tud gondoskodni a védőeszközök beszerzéséről. A városrészek vezetőivel együtt összegyűjtötték, hogy hány alkalmazottnak van szüksége mihamarabb a védőeszközre. Szerdán érkezett meg az első szállítmány, amelynek kézbesítése is elkezdődött. Főleg azokat az alkalmazottakat védik így, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek az emberekkel. Az állami segítségtől, és készletektől függ, hogy a többi célcsoportot, például az időseket is ellátja-e a magisztrátus. A megfelelő ellátás érdekében a Pozsonyi önkéntesközponttal együttműködve a fővárosban is elindult a szájmaszkok varrása, emellett egy tájékoztató vonalat is létrehoztak az idős lakosoknak. Reggel 8-tól délután 5-ig hívhatják a 0800 242 000-s telefonszámot, amelyet nem csak a 65 év felettiek hívhatnak, hanem azok is, akik környezetében segítségre szoruló nyugdíjas él.

Orosz Csaba Somorja polgármestere a napokban azt nyilatkozta, hogy főleg az időseket látni szájmaszk nélkül az utcán. Tegnap egy felhívás jelent meg a város honlapján, amelyben rámutatnak, hogy a maszk viselése nem szégyen, de sállal is eltakarhatjuk az arcunkat. A városban a temetésekről is rendelkeztek, a temetőt korábban már lezárták. A most megjelent tájékoztatásban azt kérik a lakosoktól, hogy csak a legközelebbi hozzátartozók vegyenek részt a szertartáson, ők is tartsák be a szükséges távolságot, és viseljenek szájmaszkot. Somorján a városi rendőrség is ügyel a korábban meghozott intézkedések betartására, ha kell, figyelmeztetik a lakosokat, hogy ne csoportosuljanak, illetve tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Dunaszerdahelyen áprilisban tartották volna meg a szokásos lomtalanítást, idén azonban elmarad a feleslegessé vált holmik begyűjtése.

„Tekintettel arra, hogy a lomtalanítás ideje alatt városunkban minden alkalommal megszaporodnak az ismeretlen személyek, akik igyekeznek megelőzni az elszállítást végző városi alkalmazottakat, a koronavírus terjedésének megfékezése miatt a meghirdetett lomtalanítást egy későbbi időpontra halasztjuk” – indokolta a város az intézkedést. A dátumról később értesítik a lakókat.