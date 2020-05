Átléphetnek az országhatáron a Selye Egyetem magyarországi hallgatói

A magyarországi hallgatóknak is lehetőségük nyílik arra, hogy kiköltözzenek a Sirály Kollégiumból. Az intézkedés lehetővé teszi az államvizsgán való személyes részvételt is. A karanténra vonatkozó tisztifőorvosi intézkedések nem vonatkoznak azokra, akik Szlovákia területére lépnek a következő okokból kifolyólag: felvételi-, állam- vagy más vizsgán való részvétel, iskolába való beiratkozás Szlovákia területén vagy kollégiumi szoba kiürítése. A kivétel az adott hallgatón kívül egy kísérő személyre is vonatkozik, azonban mindkettejüknek igazolással kell rendelkezni a határátlépés okáról. Ezen felül a Szlovákia területére belépő személyek kötelesek leadni egy 96 óránál nem régebbi, a COVID-19-es betegségre elvégzett RT-PCR teszt negatív eredményét.

Aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, kollégiumi szoba kiürítésénél kérjen igazolást a Sirály Kollégium e-mail elérhetőségein: kollig@ujs.sk vagy gubienovai@ujs.sk. Ha más tanulmányi okokból lépnék át a határt, az adott kar tanulmányi osztályán kérhetik az igazolást.