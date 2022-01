Péntektől nem kell karanténba vonulniuk a gyógyult határátlépőknek

Azok, akik átestek a COVID-19 betegségen, rövidesen ugyanolyan feltételekkel léphetnek be Szlovákia területére, mint az oltottak.

Azok, akik átestek a COVID-19 betegségen, rövidesen ugyanolyan feltételekkel léphetnek be Szlovákia területére, mint az oltottak.

Péntektől (február 4.) nem kell házi karanténba vonulniuk sem a gyógyultaknak, sem a teljesen beoltottaknak, de félévente egyszer regisztrálniuk kell az eHranica rendszerbe. Ez a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendeletéből következik, amelyet a kormány hivatalos közlönyében tettek közzé.

Azoknak az oltatlan személyeknek, akik Szlovákiába érkeznek, továbbra is karanténba kell vonulniuk, de ha nincsenek tüneteik, tíz nap helyett már öt nap után elhagyhatják a vesztegzárat. Ezt akkor is megtehetik, ha negatív PCR tesztet produkálnak, a PCR tesztelést közvetlenül a beutazásuk után igényelhetik. Daša Račková, az ÚVZ szóvivője ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy mivel rendkívüli mértékben nő a pozitív esetek száma, nem lesz könnyű ésszerű időn belül időpontot szerezni PCR szűrővizsgálatra. Hozzátette: az oltatlanoknak továbbra is regisztrálniuk kell az eHranica rendszerébe minden egyes alkalommal, amikor Szlovákiába érkeznek. A diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők mentesülnek a karantén alól.

A rendelet értelmében pénteken megszűnik az omikron variáns miatt kockázatosnak ítélt országok listája, eltörlik az ezen országokból érkező személyekre vonatkozó különleges feltételeket is. Ha valaki péntektől Nagy-Britanniából érkezik Szlovákiába, nem fognak tőle PCR tesztet kérni.