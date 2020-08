Átadták az új esztergomi buszállomást

Az új buszállomás a Rákosrendező-Esztergom közötti 2. számú vasútvonal villamosítási és kapcsolódó építési munkálatai projektjének részeként épült meg – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Az új állomás megépítésére jelentős részben a funkcióját vesztett vasúti területet használták fel. A közvetlen vasúti–autóbuszos kapcsolat révén a térség korábban vasúttal nem megközelíthető területei is gyorsabban és sűrűbben érik el Budapestet, jelentősen csökkentve a menetidőt a régi, torlódó forgalmú útvonalon közlekedő autóbuszokhoz képest. A beruházás részeként új forgalmi és üzemi épület, valamint új autóbusztároló épült. Az 5700 m2-es terület 12 csuklós és 16 szóló busz parkolására alkalmas. Az utasok komfortját színvonalasabb szolgáltatási környezet biztosítja. A kialakított buszmegálló felülete 2188 m2, ehhez 1400 m2 járda kapcsolódik. 1080 m2 peron épült, az utasokat 3 perontető védi az időjárás viszontagságaitól. Az itt elhelyezett 12 kocsiállásra audiovizuális utastájékoztató kijelző került. A kényelmesebb várakozás érdekében 23 padot helyeztek ki, 26 szemeteskosarat is elhelyeztek, hogy tisztaság legyen. Fontos volt a barátságos környezet megteremtése is. Ennek érdekében 14 ezer m2 területet füvesítettek, több mint 7000 cserjét és 200 fát ültettek.

Naponta ötezer utas

Egy átlagos munkanapon várhatóan mintegy ötezer utas keresi fel az autóbusz-állomást, amelyre több mint 230 helyi és helyközi autóbuszjárat érkezik majd, és csaknem ugyanennyi indul innen vagy halad itt át. A terület teljeskörűen akadálymentesített, biztosítva ezzel a mozgáskorlátozottak és a látássérültek önálló közlekedését. A bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosító két pénztár, a mosdók és a váróterem a vasútállomás épületében található,az egyéb szolgáltatások is ott érhetők el − olvasható a NIF Zrt. közleményében. A projekthez kapcsolódik a buszállomás megközelítést szolgáló Baross utca 600 méter hosszan történő átépítése, valamint a Bem tér egy részének megújítása is. A gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében két körforgalom is épült. A Rákosrendező-Esztergom közötti 2. számú vasútvonal villamosítási és kapcsolódó építési munkálatai várhatóan az év végén fejeződnek be. Jelenleg a projekthez kapcsolódó befejező munkák − többek között a passzív zajvédelem, a növénytelepítés, valamint a dorogi autóbuszforduló és hozzátartozó megközelítő utak építési munkái − zajlanak.