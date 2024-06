Átadták a világ egyik leghosszabb függőhídját Sátoraljaújhelyen

A már messziről is szembetűnő építmény a Sátoraljaújhely felett kimagasló Szár-hegyet és Vár-hegyet köti össze, érdekessége, hogy a mintegy 700 méteres távon oda-vissza irányban kelhetnek át rajta egy időben a látogatók. A hídhoz az érdeklődők jelenleg két módon érkezhetnek meg: az egyszerűbb és olcsóbb megoldás az, ha a Vár-hegyen kialakított, ámbár befogadóképességét figyelembe véve egy meglehetősen korlátozott parkolóban leparkolják a gépkocsijaikat, és onnan gyalog indulnak tovább a híd irányába, amit egy igencsak meredek, nagyjából 300 méter hosszú emelkedő leküzdése után érhetnek el. A másik megoldás az, hogy a Zempléni Kalandpark alsó állomásánál hagyják a gépjárműveiket, és onnan elindulnak a Magas-hegyi libegővel, melyen a középső állomásnál átszállnák a Szár-hegyi libegőre. A libegőről leszállva egy megközelítőleg 10 perces sétával juthatnak el a híd Szár-hegyi lábához. Ahogy azt Kőrösi Ádámtól, a Zempléni Kalandpark igazgatójától megtudtuk, az ötezer forintos belépőjegy nem időkorlátozott, ami azt jelenti, hogy a látogatók gyakorlatilag bármeddig a hídon tartózkodhatnak és annyiszor kelhetnek át rajta, amennyiszer csak akarnak.

„A szerkezet biztonságának megőrzése érdekében a látogatók egy automatikus számlálórendszer segítségével léphetnek a hídra, mely a kimenők és a bejövők számát összesítve irányítja a forgalmat. Azon kívül, hogy saját kategóriájában a mi hidunk a világ leghosszabbja, egy különleges világító rendszere is van, melynek segítségével előre programozott színekben tudjuk megvilágítani. Ezentúl speciális biztonsági funkciókkal is elláttuk. A hídon egyszerre háromszáz látogató tartózkodhat. Bízunk benne, hogy a kalandpark éves szintű, nagyjából 250 ezres látogatottsága ezentúl az egymilliót is elérheti” – közölte lapunkkal az igazgató.

A saját kategóriájában világrekordernek számító, két irányban járható gyalogos függőhíd építését nagyjából két évvel ezelőtt, 2021 utolsó felében kezdték el építeni a Sátoraljaújhely felett kimagasló Szár-hegy és Várhegy között. Az összesen 4 milliárd forintba (nagyjából 10 millió euró - a szerk. megj.) kerülő létesítmény a legmagasabb pontban 80 méter magasan húzódik a föld felett, teljes hossza a 700 métert is meghaladja.