Átadták a harmadik komáromi méhecskés játszóteret

Az ünnepélyes átadón Keszegh Béla komáromi polgármester köszönetet mondott azoknak a helyi lakosoknak, akik önkéntesen buzdították az embereket arra, hogy a komáromi projektre voksoljanak a Lidl cég szavazásán. Végül több mint 580 ezer szavazat gyűlt össze, s a nyár elején megkezdett építkezés mostanra fejeződött be. A játszótér nyolc egységből áll, amelyet 3 és 14 éves közötti gyerekekre terveztek. A környéken több régi játszótéri elem is megmaradt, így azokat is használhatják a gyerekek.

Vataščin Péter felvétele