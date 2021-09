Átadták a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont épületét

A szentmisét és az ünnepélyes köszöntőket követően az oktatási intézmény hivatalosan is birtokba vehette a felújított és kibővített épületet.

Gúta | A szentmisét és az ünnepélyes köszöntőket követően az oktatási intézmény hivatalosan is birtokba vehette a felújított és kibővített épületet.

Az ünnepség a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban vette kezdetét, ahol Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke, komáromi esperes-plébános celebrálta a szentmisét. Az ünnepi műsort és Tóth Árpád, a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont igazgatójának köszöntőjét követően Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára többek között hangsúlyozta a magyar óvodába és iskolába való beíratás fontosságát, s hozzátette, a 29. éve működő gútai intézmény neve is elárulja, hogy a magyarsággal együtt gondolkozva és küzdve tartja meg a hitet és az identitást. Horváth Árpád (MKP), Gúta polgármestere többek között elmondta, az iskolaközpont büszke lehet eddigi útjára: „Erről az útról nem szabad letérni. Ha vannak is kisebb kitérők vagy esetleg ellendrukkerek, egészségtelen rivalizálás, anyagi problémák, akkor is tartani kell az irányt, mert pontosan a tartás, a gerincesség adja meg minden iskola igazi szellemiségétˮ. A szentmisét szalagátvágás követte, majd Kiss Róbert megszentelte a tanintézményt.

Vataščin Péter felvétele

Teljes körű fejlesztés

Az iskolaközpont felújítására és bővítésére összesen 570 millió forintot, vagyis mintegy 1 millió 600 ezer eurót folyósított a magyar kormány. „Mivel egyre nagyobb volt az érdeklődés az egyházi oktatói-nevelői munka iránt a városban, ezért egy idő után kinőttük az épületet és szükség volt a felújításra, illetve a bővítésreˮ – mondta el újságírói kérdésre Tóth Árpád igazgató.

2017-ben kezdődtek el a munkálatok, amelyek a kivitelezés során felmerülő akadályok miatt elhúzódtak, így az iskola diákjai és alkalmazottai csak idén tavasszal tudtak beköltözni az épületbe. „A távoktatást követően áprilisban jöttek vissza a diákok, akkor már mindannyian ebben az épületben kezdtük meg a munkátˮ – fejtette ki lapunk kérdésére az igazgató.

Ami a fejlesztés műszaki részét illeti, teljesen új vezetékhálózatot, padlót, nyílászárókat, fűtésrendszert és új konyhát kapott az épület, valamint egy teljes emeletet is felhúztak. Külön műhelyben tartják majd a technikaórákat, továbbá kialakítottak egy informatikai szaktantermet is. Még dolgoznak az úgynevezett gyakorló konyha kialakításán, ahol a diákok egyelőre délutáni foglalkozások keretében tehetnek szert különféle ismeretekre és képességekre a háztartástan területéről. Az iskolában ezen felül tervezik egy robotikaterem kialakítását is, amelyet elismert szakember segítségével valósítanának meg.

Ugyan területileg lett volna hely egy tornaterem felépítésére is, de a terv végül különféle akadályokba ütközött. A diákok így a városi sportcsarnokot, a szabadidőközpont multifunkciós pályáját és a helyi dzsúdóklub termét használják.

Már belakták az épületet

Az óvodai csoportok maximális kapacitással működnek: 40 gyermekről gondoskodnak az intézményben. Az alapiskolába jelenleg 13 osztályban 205 tanulót oktatnak. „Úgy szoktuk mondani, hogy a gimnáziumunk alvó állapotban van, ha a szülők részéről lesz igény, illetve elérkezik a megfelelő időpont, valószínűleg azt is megnyitjukˮ – zárta az igazgató.